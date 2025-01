USPS Luncurkan Perangko Tahun Baru Imlek Terbaru

2025 adalah Tahun Ular

BOSTON, 15 Januari 2025 /PRNewswire/ - Hari ini U.S. Postal Service meluncurkan perangko Tahun Baru Imlek: Tahun Ular di Boch Center Wang Theatre yang bersejarah di Boston. U.S. Postal Service mencetak 21 juta perangko yang kini dijual di Kantor Pos dan usps.com.

"Seri perangko Tahun Baru Imlek kami sangat populer, dan kami sangat bangga karena seri ini menyoroti dan merayakan keragaman di Amerika yang luar biasa," kata Luke Grossmann, Chief Financial Officer dan Wakil Presiden Eksekutif U.S. Postal Service, yang meresmikan perangko tersebut. "Saat menggunakan perangko berwarna cerah ini untuk mengirim surat dan paket Anda, kami harap "Tahun Ular" ini membawa kesehatan yang baik, sukacita mendalam, dan kemakmuran yang besar bagi Anda semua."

Acara tersebut juga dihadiri oleh Tiffany Chu, Chief of Staff Kantor Walikota Boston Wu; Terri Mock, Dewan Direksi BCNC; Isabel Kim, Chief Financial Officer Asian American Foundation (TAAF); penyanyi Juliet Brownell-Lee; dan Grup Pertunjukan Wah Lum Kung Fu and Tai Chi Academy.

Latar Belakang Perangko Tahun Baru Imlek

Liburan Tahun Baru Imlek adalah perayaan awal baru yang jatuh pada bulan baru kedua dalam kalender imlek Tiongkok setelah titik balik matahari musim dingin. Tanggal 29 Januari, jutaan penduduk dunia akan mengadakan pawai dan pesta, menghias dengan lampion warna merah dan emas, menyalakan petasan untuk mengusir roh jahat, dan mengundang keluarga maupun teman untuk berbagi makanan tradisional guna menyambut tahun baru. Tanggal ini juga menandai awal Tahun Ular, hewan keenam dalam zodiak Tionghoa. Tahun Ular berakhir pada tanggal 16 Februari 2026.

Pada hari raya ini - dan minggu-minggu perayaan yang menyertainya - menandai dimulainya musim tanam tradisional di Asia Tenggara. Tapi perayaan Tahun Baru Imlek modern berlangsung di seluruh dunia untuk orang-orang keturunan Tionghoa, Korea, Vietnam, Indonesia, Mongolia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Dikenal sebagai Tet di Vietnam, Seollal di Korea, dan Festival Musim Semi di Tiongkok dan tempat lainnya, Tahun Baru Imlek secara historis menandai datangnya musim semi. Melambangkan harapan dan janji, warna merah dan emas terlihat di mana-mana selama momen yang baik di tahun ini.

Setiap tahun dalam kalender imlek Tiongkok dikaitkan dengan salah satu dari 12 hewan dalam Zodiak Tiongkok yang masing-masing memiliki ciri khas. Konon orang yang lahir di Tahun Ular memiliki sifat tenang, bijaksana dan berpikir mendalam sehingga cocok menjadi musisi, filsuf, penulis, dan guru yang andal.

Desain Perangko

Antonio Alcala , direktur seni di USPS, mengerjakan seri perangko Tahun Baru Imlek bersama seniman Camille Chew untuk menciptakan gambar yang menyegarkan, menyenangkan dan meriah. Mengingatkan kita pada topeng dengan hiasan mendetil untuk tarian barongsai yang sering ditampilkan dalam pawai Tahun Baru Imlek, karya tiga dimensi Chew untuk momen yang baik ini adalah versi modern dari kerajinan seni rakyat berbahan kertas yang merupakan tradisi lama.

Didominasi warna hijau dan biru, topeng ular ini mengandung beberapa unsur dengan makna simbolis. Warna biru mewakili unsur kayu dalam budaya Tionghoa, pilihan yang sesuai dengan Tahun Ular. Bunga kertas untuk musim semi dihiasi dedaunan emas dan bunga warna oranye. Pernak-pernik dekorasi warna ungu pada tali biru menggantung dari topeng ini.

Chew membuat topeng ular tiga dimensi dari kertas cetakan tangan, lalu memotong, mencetak, dan melipatnya menjadi bentuk topeng. Lalu dihiasinya dengan cat akrilik dan elemen kertas lainnya seperti bunga dan jumbai, dan menutup bagian belakang topeng ini dengan lapisan papier-mâché. Kemudian Sally Andersen-Bruce memotret topeng ular ini dengan latar belakang putih untuk seri perangko tersebut.

Ilustrasi 12 hewan zodiak dibuat dengan gaya unik sang seniman dan dilapisi kertas emas dan oranye, membentuk garis vertikal di sisi kiri dan kanan lembar berisi 20 perangko tersebut. Huruf besar di bagian atas, "TAHUN BARU IMLEK" dicetak dengan warna biru, lalu "TAHUN ULAR" dengan warna oranye.

Perangko Tahun Baru Imlek diterbitkan dalam 20 lembar perangko. Sebagai perangko Forever, nilainya akan selalu setara dengan harga 1 ons First-Class Mail terkini.

Produk Pos

Pelanggan dapat membeli perangko dan produk filateli lain melalui Postal Store di usps.com/shopstamps, dengan menelepon 844-737-7826, dengan pos melalui USA Philatelic atau di Kantor Pos di seluruh Amerika. Untuk produk perangko berlisensi resmi, beli di USPS Officially Licensed Collection di Amazon. Informasi lain mengenai perangko, upacara peresmian, dan produk yang terinspirasi perangko terdapat di StampsForever.com.

Harap Perhatikan: United States Postal Service adalah lembaga federal independen yang diberi mandat untuk pembiayaan mandiri dan melayani setiap masyarakat Amerika melalui pengiriman surat dan paket yang terjangkau, andal, dan aman ke 169 juta alamat selama enam sampai tujuh hari seminggu. Diawasi oleh Dewan Gubernur bipartisan, U.S. Postal Service menerapkan rencana transformasi 10 tahun, yaitu Delivering for America, untuk memodernisasi jaringan pos, memulihkan keberlanjutan keuangan jangka panjang, meningkatkan layanan secara dramatis di seluruh kategori surat dan pengiriman, dan mempertahankan U.S. Postal Service sebagai salah satu merek yang paling berharga dan tepercaya di Amerika.

Biasanya U.S. Postal Service tidak mendapatkan dana pajak untuk biaya operasional dan hanya bergantung pada penjualan perangko, produk maupun layanan untuk dana operasional.

