耐世特在華承辦汽車線控底盤標准研究組會議，推動線控轉向標准制定

美國密西根州奧本山和中國蘇州2025年12月31日 /美通社/ -- 近日，先進轉向及運動控制技術全球引領者耐世特汽車系統在中國承辦汽車線控底盤標准研究組會議，旨在推進中國線控底盤及線控轉向（SbW）標准制定工作。

此次會議召集了中國汽車標准化研究院下設的「線控底盤標准研究組」，該工作組專門負責制定和完善中國線控底盤及線控轉向的相關標准。自2023年起，耐世特作為該工作組的重要成員，積極參與合作，共同塑造下一代轉向系統的技術、安全和性能要求。2025年12月2日，該工作組參與制訂的國家轉向標准GB 17675-2025正式發布。

多家行業分析機構指出，隨著中國市場向電動化、智能化及軟件定義汽車方向快速發展，中國有望引領全球線控轉向技術的應用普及。國家線控轉向標准的制定，將為整車廠提供清晰的法規依據和市場信心，助力這項變革性技術的大規模推廣應用。

「線控轉向是未來車輛運動控制的基礎技術。」耐世特汽車系統線控轉向產品線執行總監Geoff Krieger表示，「我們很榮幸能參與中國線控轉向標准的制定，共同推動該技術實現安全、可靠和規模化應用。這一關鍵舉措將進一步幫助整車廠提升設計靈活性，深化軟件集成，並優化駕駛體驗。耐世特的深入合作體現了我們在Motion-by-Wire™底盤控制技術領域的專業積累，以及對加速創新和客戶價值創造的承諾。」

耐世特的深度參與彰顯了其在Motion-by-Wire™底盤控制技術領域的領導力，以及其作為中國整車廠首選轉向系統供應商的市場領先地位。通過在北美、歐洲和亞太地區設立本土化、全服務的技術中心，耐世特為線控轉向的研發與產業化提供全生命周期支持，提供集成的工程開發、制造及驗證能力，以最優方式服務客戶。

作為先進轉向系統的長期創新者，耐世特在線控轉向架構、功能安全、系統集成及量產准備方面擁有豐富的實踐經驗。其貢獻有助於確保新興標准與成熟的工程實踐以及電動化、先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛等全球出行趨勢保持一致。

此次會議進一步強化了耐世特推動汽車生態系統協作的承諾，致力於提升行業標准，支持中國在下一代汽車技術領域的引領地位。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合為底盤的「線控運動控制」 （Motion-by-Wire™）提供助力，包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向和後輪轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統、軟件解決方案以及線控制動，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60余家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、小米、長安、理想、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車制造商。 www.nexteer.com

