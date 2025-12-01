新華絲路：短短半個月，聯合國教科文組織緣何兩度點贊溫州？

聯合國教科文組織文化助理總幹事埃內斯托·奧托內·拉米雷斯在視頻致辭中表示，海上絲綢之路一直是古代中國與廣大世界之間貿易、對話和文化交流的重要橋樑。溫州這座由大海塑造，並因一千多年的海上商業而繁華的城市，體現了這種持久的開放和連通精神。

他對溫州通過海上絲綢之路城市合作會議等平台，在文化遺產保護、文旅融合與可持續發展方面的系統性實踐給予充分肯定。

11月3日，一張來自聯合國教科文組織的證書，從法國巴黎送抵溫州。該證書向溫州市在保護本地傳統技藝方面所展現的堅定承諾表示高度贊賞，並稱溫州在傳承和保護歷史知識、古漢語語法等珍貴文化遺產方面尤為突出，為發揮文化在可持續發展中的積極作用作出了重要貢獻。

作為中國歷史文化名城，溫州擁有5000多年文明史、2210多年建城史，現有國家級非遺35項、省級159項、市級836項。

近年來，溫州積極推進非遺工作的創造性轉化與創新性發展，建立相關工作坊和國際傳播研究中心，推進非遺融入教育體系，推動當地文化頻頻亮相國際舞台。

