Xinhua Silk Road : Pourquoi l'UNESCO félicite-t-elle deux fois la ville de Wenzhou, dans l'est de la Chine, en l'espace d'à peine quinze jours ?

PÉKIN, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La ville de Wenzhou, située dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, a été récemment saluée à deux reprises par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour ses réalisations pratiques en matière de préservation du patrimoine culturel, d'intégration de la culture et du tourisme, ainsi que de promotion du développement durable par la culture.

Photo shows the UNESCO issues a certificate to Wenzhou City in east China's Zhejiang Province to commend its achievements in the preservation and inheritance of intangible cultural heritage.

La conférence 2025 sur la coopération et le développement urbains le long de la Route de la soie maritime et la conférence internationale des agents de voyage se sont tenues récemment à Wenzhou. La manifestation principale de l'événement, qui a eu lieu le 19 novembre, a attiré plus de 300 participants nationaux et étrangers.

La Route de la soie maritime a longtemps servi de pont vital pour le commerce, le dialogue et les échanges culturels entre la Chine ancienne et le reste du monde, a déclaré Ernesto Ottone Ramirez, sous-directeur général de la culture à l'UNESCO, dans son discours vidéo, en notant que Wenzhou, une ville prospère grâce à plus de mille ans de commerce maritime, incarnait cet esprit durable d'ouverture et de connexion.

M. Ramirez a pleinement validé la pratique systématique de Wenzhou dans les domaines de la protection du patrimoine culturel, de l'intégration de la culture et du tourisme ainsi que du développement durable, à travers des plateformes telles que la conférence sur la coopération et le développement urbains le long de la Route de la soie maritime.

Un certificat de l'UNESCO a été envoyé à Wenzhou depuis Paris le 3 novembre, appréciant hautement l'engagement ferme démontré par la ville dans la protection des compétences traditionnelles locales, et déclarant que Wenzhou se distinguait particulièrement par la valeur et la protection de son patrimoine culturel, tel que les connaissances historiques et la grammaire du chinois ancien, afin de contribuer ainsi nettement au rôle positif de la culture dans la promotion du développement durable.

Célèbre ville historique et culturelle chinoise, Wenzhou a une civilisation vieille de plus de 5 000 ans et une histoire urbaine de plus de 2 210 ans. Elle regroupe actuellement 35 éléments du patrimoine culturel immatériel national, 159 éléments du patrimoine culturel immatériel provincial et 836 éléments du patrimoine culturel immatériel municipal.

Ces dernières années, Wenzhou a activement encouragé la transformation créative et le développement innovant du travail lié au patrimoine culturel immatériel, notamment en mettant en place à cet effet des ateliers et des centres de recherche sur la communication internationale, en favorisant l'intégration du patrimoine culturel immatériel dans le système éducatif, ou encore l'apparition fréquente de la culture locale sur la scène internationale.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348535.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834176/photo.jpg