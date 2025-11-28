Xinhua Silk Road: ¿Por qué la UNESCO elogia a Wenzhou, este de China, dos veces en solo medio mes?

PEKÍN, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La ciudad de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, al este de China, ha sido recientemente elogiada dos veces por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por sus logros prácticos en la preservación del patrimonio cultural, la integración cultural y turística y el impulso del desarrollo sostenible con cultura.

Photo shows the UNESCO issues a certificate to Wenzhou City in east China's Zhejiang Province to commend its achievements in the preservation and inheritance of intangible cultural heritage.
La Conferencia de Cooperación y Desarrollo Urbano de la Ruta de la Seda Marítima 2025 y la Conferencia Internacional de Agentes de Viajes se celebraron recientemente en Wenzhou. La sesión principal del evento, celebrada el 19 de noviembre, atrajo a más de 300 participantes nacionales e internacionales.

La Ruta de la Seda Marítima ha servido durante mucho tiempo como un puente vital para el comercio, el diálogo y los intercambios culturales entre la antigua China y el resto del mundo, explicó Ernesto Ottone Ramírez, subdirector general de cultura de la UNESCO en su discurso en video, señalando que Wenzhou, una ciudad próspera gracias a más de mil años de comercio marítimo, encarna este espíritu duradero de apertura y conectividad.

Afirmó plenamente la práctica sistemática de Wenzhou en la protección del patrimonio cultural, la integración de la cultura y el turismo y el desarrollo sostenible a través de plataformas como la Conferencia de Cooperación y Desarrollo Urbano de la Ruta de la Seda Marítima.

El 3 de noviembre, la UNESCO envió un certificado a Wenzhou desde París, en el que se reconoce el firme compromiso demostrado por la ciudad en la protección de las habilidades tradicionales locales y se destaca que Wenzhou es particularmente destacada en la herencia y protección de un valioso patrimonio cultural como el conocimiento histórico y la antigua gramática china, haciendo importantes contribuciones para aprovechar el papel positivo de la cultura en la promoción del desarrollo sostenible.

Como ciudad histórica y cultural de renombre en China, Wenzhou cuenta con una historia civil de más de 5.000 años y una historia urbana de más de 2.210 años. Actualmente, cuenta con 35 bienes de patrimonio cultural inmaterial nacionales, 159 provinciales y 836 municipales.

En los últimos años, Wenzhou ha promovido activamente la transformación creativa y el desarrollo innovador del trabajo relacionado con el patrimonio cultural inmaterial, estableciendo talleres relacionados y centros de investigación de comunicación internacional, e impulsando la integración del patrimonio cultural inmaterial en el sistema educativo, así como la aparición frecuente de la cultura local en el escenario internacional, etc.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348535.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834176/photo.jpg

