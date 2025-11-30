Xinhua Silk Road: Warum die UNESCO die ostchinesische Stadt Wenzhou innerhalb eines halben Monats zweimal auszeichnet

BEIJING, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Stadt Wenzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang wurde kürzlich zweimal von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) für ihre praktischen Leistungen bei der Erhaltung des kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch Kultur ausgezeichnet.

Photo shows the UNESCO issues a certificate to Wenzhou City in east China's Zhejiang Province to commend its achievements in the preservation and inheritance of intangible cultural heritage.

Kürzlich fanden in Wenzhou die Konferenz für urbane Zusammenarbeit und Entwicklung an der maritimen Seidenstraße 2025 und die internationale Reisebürokonferenz statt. An der Hauptsitzung der Veranstaltung am 19. November nahmen über 300 Teilnehmer aus dem In- und Ausland teil.

Die maritime Seidenstraße hat lange Zeit als wichtige Brücke für den Handel, den Dialog und den kulturellen Austausch zwischen dem alten China und der Welt gedient, sagte Ernesto Ottone Ramirez, stellvertretender Generaldirektor für Kultur bei der UNESCO, in seiner Videoansprache. Er wies darauf hin, dass Wenzhou, eine Stadt, die aufgrund von mehr als tausend Jahren Seehandel floriert, diesen beständigen Geist der Offenheit und Konnektivität verkörpert.

Er würdigte die systematische Vorgehensweise von Wenzhou beim Schutz des kulturellen Erbes, der Integration von Kultur und Tourismus sowie der nachhaltigen Entwicklung durch Plattformen wie die Konferenz zur städtischen Zusammenarbeit und Entwicklung entlang der maritimen Seidenstraße.

Am 3. November wurde eine Urkunde der UNESCO aus Paris nach Wenzhou gesandt, in der das entschlossene Engagement der Stadt für den Schutz der lokalen traditionellen Fertigkeiten gewürdigt wird. Darin heißt es, dass Wenzhou besonders herausragend ist, wenn es darum geht, wertvolles kulturelles Erbe wie historisches Wissen und alte chinesische Grammatik zu bewahren und zu schützen, und damit einen wichtigen Beitrag dazu leistet, die positive Rolle der Kultur bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen.

Als berühmte historische und kulturelle Stadt in China kann Wenzhou auf eine über 5.000 Jahre alte Zivilisationsgeschichte und eine mehr als 2.210 Jahre alte Stadtgeschichte zurückblicken. Derzeit gibt es 35 nationale, 159 provinziale und 836 kommunale immaterielle Kulturgüter.

In den letzten Jahren hat Wenzhou die kreative Umgestaltung und innovative Entwicklung von Arbeiten im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe aktiv gefördert, entsprechende Workshops und Forschungszentren für internationale Kommunikation eingerichtet und die Integration des immateriellen Kulturerbes in das Bildungssystem sowie den häufigen Auftritt der lokalen Kultur auf der internationalen Bühne usw. vorangetrieben.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348535.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2834176/photo.jpg