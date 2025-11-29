Xinhua Silk Road: 원저우, 보름 간격으로 유네스코로부터 표창 수상

베이징 2025년 11월 30일 /PRNewswire/ -- 중국 저장성 동부 소재 원저우시가 최근 문화유산 보존과 문화, 관광의 결합, 문화를 통한 지속 가능한 발전이라는 실질적 성과를 인정받아 유네스코로부터 연이어 표창을 받았다.

원저우에서는 얼마 전 2025 해양 실크로드 도시 협력 개발 콘퍼런스(2025 Maritime Silk Road Urban Cooperation & Development Conference) 겸 국제 여행사 콘퍼런스(International Travel Agents Conference)가 열렸다. 11월 19일에 진행된 메인 세션에는 국내외에서 300명이 넘는 인사가 참석했다.

Photo shows the UNESCO issues a certificate to Wenzhou City in east China's Zhejiang Province to commend its achievements in the preservation and inheritance of intangible cultural heritage. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

에르네스토 오톤 라미레즈(Ernesto Ottone Ramirez) 유네스코 문화담당 사무차장은 영상 연설을 통해 해상 실크로드는 오래전부터 고대 중국과 전 세계 간 무역과 소통, 문화 교류에서 중요한 가교 역할을 담당했으며, 천 년이 넘는 해상 무역으로 번영한 도시 원저우가 개방과 연결의 정신을 구현하고 있다고 강조했다.

그러면서 해양 실크로드 도시 협력 개발 콘퍼런스 같은 플랫폼을 통해 문화유산 보호와 문화, 관광의 결합, 지속 가능한 개발에 앞장서 온 원저우의 체계적 활동을 인정했다.

유네스코는 11월 3일 파리에서 원저우로 인증서를 보내 지역 전통 기능을 보호하려는 원저우시의 의지를 높이 평가하는 한편 우수한 역량으로 역사적 지식과 고대 중국어 문법 등 귀중한 문화유산을 계승하고 보호하는 가운데 문화의 긍정적 힘을 활용해 지속 가능한 발전에 기여하고 있다고 치하한 바 있다.

원저우는 중국의 유명한 역사 문화 도시로 문명 역사는 5천년이 넘고 도시 역사만 해도 2210년이 넘는다. 현재 문화재만 국가무형문화재 35건, 지방무형문화재 159건, 시도무형문화재 836건에 이른다.

원저우시는 최근 몇 년 사이 무형문화유산 관련 업무를 창의적으로 바꾸고 발전시켰다. 관련 워크숍과 국제 커뮤니케이션 연구센터를 설립하고 무형문화유산을 교육 시스템에 통합했으며 국제 무대에 지역 문화를 자주 등장시키는 등 무형문화유산에 대한 홍보를 강화했다.

원본 링크: https://en.imsilkroad.com/p/348535.html

SOURCE Xinhua Silk Road