아부다비, 파트너십 강화 기회 모색하고자 인도와 싱가포르 방문하여 협약 체결

아부다비, 2025년 12월 6일 /PRNewswire/ -- 아부다비경제개발부(Abu Dhabi Department of Economic Development, ADDED)의 주도하에 다방면으로 파트너십을 강화할 기회를 모색하고자 인도와 싱가포르를 잇따라 방문한 아부다비 경제사절단이 협약을 체결하는 만족스러운 성과를 거뒀다.

아흐메드 자심 알 자비(Ahmed Jasim Al Zaabi) 아부다비경제개발부 의장은 방문 이유와 결과를 다음과 같이 설명했다. "이번 싱가포르와 인도 방문은 전 세계 최고의 무역 파트너 및 경제 강국과 유대를 강화하고, 아부다비 국민을 위해 더 희망찬 미래를 건설하기에 유리한 트렌드와 혁신을 주도적으로 논의하려는 취지에서 이루어졌다. 아부다비의 '팔콘 경제(Falcon Economy)'에서는 영향력 있는 파트너십이 중추적인 기둥 구실을 한다. 그 이유는 스마트하고 지속 가능하며 다각화된 경제 체제로 전환하는 데 국가 간 파트너십이 효과적이고, 인력, 투자자, 기업에 무궁무진한 기회를 창출하기 때문이다.

H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Chairman of Abu Dhabi Department of Economic Development at Abu Dhabi Investment Forum Mumbai

아부다비는 진보적인 정책과 비즈니스를 지원하는 생태계, 세계 정상급 인프라와 연결망, 그리고 미래 지향적인 규제를 갖춘 덕분에 야망이 실현되는 기회의 땅으로 변모하였다. 실제로, 아부다비만의 독특한 강점에 이끌려 이곳으로 유입되는 인재, 기업, 투자가 폭발적으로 증가하는 추세이다."

알 자비 의장의 설명은 계속 이어졌다. "2024년 싱가포르의 아부다비 투자는 제조, 교육, 건설, 전문•과학•기술 분야를 중심으로 25% 증가했다. 그리고 같은 기간 아부다비에서 활동하는 인도 기업 역시 31% 증가했다. 두 고성장 경제 대국과의 동맹 범위는 꾸준히 확대되고 있다. 이번 방문에서는 생명 과학, 제약, 인공지능(AI), 핀테크, 금융 서비스, 재생 에너지, 물류, 첨단 산업 같은 경제 부문과 산업 클러스터의 전략적 파트너십을 강화하는 데 관심을 기울였다."

뭄바이에서 열린 아부다비투자포럼(Abu Dhabi Investment Forum, ADIF)에 참석한 인도 기업과 투자자들은 아부다비의 핵심 관계자들과 직접 소통하며 투자 기회를 모색했다.

압둘나세르 알샤알리(Dr. Abdulnasser Alshaali) 인도 주재 아랍에미리트 대사는 아부다비투자포럼 연단에 올라 다음과 같이 발언했다. "현재 아랍에미리트와 인도의 파트너십은 수십 년간의 신뢰와 무역이 미래의 기술 및 기회와 융합되는 가장 역동적인 국면에 돌입했다. 아부다비는 전 세계의 야심 찬 창업자와 기업이 혁신하고, 성장하며, 세계 무대로 뻗어 나가는 데 이상적인 거점으로 자리매김했다.

아랍에미리트는 인도의 우수 인재들이 아랍에미리트의 전략적 자본, 글로벌 네트워크, 그리고 생태계를 활용해 잠재력을 꽃피울 수 있는 2025년 6월에 '아랍에미리트-인도 스타트업 시리즈(UAE-India Start-up Series)' 같은 기념비적인 이니셔티브를 출범했다. 아랍에미리트와 인도는 새로운 기회를 추구하는 열정과 미래를 주도하겠다는 굳은 의지를 공통적으로 품고 있다. 양국은 아이디어, 혁신, 투자가 자연스럽게 이어지는 협력 생태계를 구축하여 동반 성장을 이루고 있다."

