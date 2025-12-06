アブダビ、インド・シンガポールとの連携強化に向け協定調印と機会模索

ニュース提供

Abu Dhabi Department of Economic Development

06 12月, 2025

アブダビ, 2025年12月6日 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Department of Economic Development（ADDED）が率いるアブダビ経済代表団は、インドとシンガポールへの訪問を成功裏に終え、各分野におけるパートナーシップ強化に向けた協定の締結や機会開拓を行いました。

ADDED議長のAhmed Jasim Al Zaabi閣下は、以下のように述べています。「シンガポールとインドへの訪問は、世界中の主要貿易パートナーや経済大国との関係強化を継続し、国民により明るい未来を保証するための動向と変革に関する議論を主導する中で行われました。影響力のあるパートナーシップは、アブダビのスマートで多様化・持続可能な経済への移行を加速させ、人材、投資家、企業に豊富な機会を生み出す「ファルコン・エコノミー」の重要な柱です。

H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Chairman of Abu Dhabi Department of Economic Development at Abu Dhabi Investment Forum Mumbai
先進的な政策、ビジネス支援型エコシステム、世界水準のインフラと接続性、そして先見性のある規制を通じて、アブダビは野心と機会が交わる地となりました。  首長国の独自の魅力に惹かれ、アブダビにおける人材、企業、投資は飛躍的に成長を続けています。」 

Al Zaabi閣下は以下のように付け加えました。「2024年、シンガポールのアブダビへの投資は25％増加し、製造業、教育、建設、専門的・科学的・技術的活動に重点が置かれました。一方、同首長国で事業を展開するインド企業は同期間に31％の増加を記録しました。両急成長経済圏との経済関係は着実に拡大しており、二度の訪問における協議では、ライフサイエンス、製薬、AI、フィンテック、金融サービス、持続可能エネルギー、物流、先端産業を含む戦略的経済分野・クラスターにおけるパートナーシップ深化が焦点となりました。」

ムンバイで開催されたアブダビ投資フォーラム（Abu Dhabi Investment Forum、ADIF）は、インド企業・投資家が首長国の主要意思決定者と直接対話を通じ、アブダビにおけるビジネス機会を探る場を提供しました。

ムンバイで開催されたADIFにおいて、アラブ首長国連邦駐インド大使であるAbdulnasser Alshaali博士閣下下は次のように述べています。「本日、UAEとインドのパートナーシップは、最もダイナミックな章の一つに突入しています。数十年にわたる信頼と貿易が、明日の技術と機会と融合する時代です。アブダビは、世界中の意欲的な起業家や企業が革新を起こし、成長し、グローバルに拡大するための拠点として確固たる地位を築いています。

2025年6月に開始した「UAE・インドスタートアップシリーズ（UAE-India Start-up Series）」のような画期的な取り組みを通じて、インドの卓越した人材プールと、UAEの戦略的資本、グローバルなネットワーク、そして全ての可能性を最大限に引き出すエコシステムを結びつけています。UAEとインドは、機会への渇望と未来を形作る決意を共有しています。共に、アイデア、イノベーション、投資が自由に流れる回廊を創出し、両国がより強固に発展する道を切り開いています。」

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2839581/Abu_Dhabi_Department_of_Economic_Development.jpg

SOURCE Abu Dhabi Department of Economic Development

