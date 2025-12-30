馬凱碩：在珠海，看見未來城市的圖景

近日，著名學者、新加坡駐聯合國前大使馬凱碩(Kishore Mahbubani)如此描述他對這座中國南方城市的訪問。此行是《南方日報》「走讀中國」系列報道的一部分。

從零距離接觸低空科技到實地觀察粵澳深度融合的創新實踐，馬凱碩認為，珠海呈現的以低空經濟為代表的新興產業發展態勢是他此次行程中印象最深刻的一點。

「在低空經濟等多個領域，中國技術已走在世界前沿，」他說。

在唐家港無人機物流運營基地，馬凱碩深入了解無人駕駛航空器在海島巡檢、消防滅火、水產養殖等多場景的應用，並現場觀摩了電動垂直起降飛行器(eVTOL)的載客飛行演示。

更令馬凱碩印象深刻的是，億航智能已成為全球首家獲得民用無人駕駛載人eVTOL商業化適航認證的企業，其產品現已獲准投入商業運營並出口至多個海外市場。

珠海是中國首批於1980年設立的特別經濟區之一，在低空經濟引領下，新興產業實現了迅猛發展。目前，珠海已聚集超過75家低空經濟相關企業，並上線了全國首個跨境低空管理系統2.0版，覆蓋粵港澳大灣區約3600平方公裡空域。

除了新興產業，馬凱碩也考察了傳統制造業的轉型升級情況。

在格力電器（珠海金灣）有限公司，自動化顯著提升了效率，盡管面臨美國加征的更高關稅，其出口今年仍在持續增長。

格力電器（珠海金灣）有限公司總經理陳華東表示，格力海外銷售中超過70%是自主品牌產品，並且針對不同氣候條件--從中東的極端高溫到北歐的零下嚴寒--進行了定制。

「參觀格力是一次極其震撼的體驗，」馬凱碩說。

馬凱碩行程的另一站是橫琴。橫琴粵澳深度合作區助力澳門經濟多元化發展，目前已有數萬居民和眾多澳資企業在此落地發展。

回顧整個旅程，馬凱碩坦言，即便是對長期關注中國的人來說，也會對這種變化的規模感到震驚。「如今世界已經變了，」他說。「大家應該來中國，親眼看看這裡發生的一切。」

SOURCE South