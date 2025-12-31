Kishore Mahbubani: Zhuhai Tampilkan Visi tentang Kota Masa Depan

Demikian kesan Kishore Mahbubani, akademisi ternama dan mantan duta besar Singapura untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketika menggambarkan kunjungannya baru-baru ini ke kota yang berada di Tiongkok Selatan tersebut dalam serial "Inside China" dari South.

Mulai dari melihat langsung penerbangan di ruang udara rendah hingga mengamati kerja sama antara Tiongkok Daratan dan Makau, Mahbubani menilai bahwa industri-industri baru di Zhuhai—terutama sektor ekonomi di ruang udara rendah —memberikan kesan yang paling mendalam.

"Dalam berbagai bidang, teknologi buatan Tiongkok kini berada di posisi nomor satu," ujarnya.

Di Pangkalan Logistik Pesawat Tanpa Awak Tangjia, Mahbubani melihat penggunaan pesawat tanpa awak (drone) untuk inspeksi pulau, pemadaman kebakaran, akuakultur, dan logistik. Ia juga menyaksikan demo pesawat listrik yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal (eVTOL) ketika mengangkut penumpang.

Ia sangat terkesan saat mempelajari bahwa EHang telah menjadi perusahaan pertama di dunia yang memperoleh sertifikasi kelaikan udara komersial untuk pesawat eVTOL tanpa awak yang mengangkut penumpang. Pesawat tersebut kini telah memperoleh izin operasi komersial, bahkan diekspor ke berbagai pasar luar negeri.

Sejumlah industri baru di Zhuhai, salah satu kawasan ekonomi khusus pertama di Tiongkok yang berdiri pada 1980, telah berkembang pesat, digerakkan oleh sektor ekonomi di ruang udara rendah. Zhuhai memiliki lebih dari 75 perusahaan terkait dan telah meluncurkan sistem manajemen ruang udara rendah lintasbatas versi 2.0 yang pertama di Tiongkok, mencakup sekitar 3.600 kilometer persegi di wilayah Teluk Raya Guangdong–Hong Kong–Makau.

Selain sejumlah industri baru, Mahbubani juga meninjau transformasi di sektor manufaktur konvensional.

Di Gree Electric Appliances (Zhuhai Jinwan) Co., Ltd., otomatisasi telah meningkatkan efisiensi secara signifikan, sedangkan ekspor tetap tumbuh pada tahun ini meski kenaikan tarif diberlakukan Amerika Serikat.

Menurut Chen Huadong, General Manager di salah satu anak usaha Jinwan, lebih dari 70% penjualan Gree di pasar luar negeri merupakan kontribusi dari merek milik sendiri, terutama produk-produk yang telah disesuaikan untuk berbagai iklim—mulai dari suhu panas ekstrem di Timur Tengah hingga suhu di bawah nol di Eropa Utara.

"Saya sangat terpukau ketika berkunjung ke Gree," kata Mahbubani.

Destinasi lain dalam perjalanan Mahbubani adalah Hengqin, Kawasan Kerja sama Guangdong–Makau yang telah mendukung diversifikasi ekonomi Makau. Saat ini, puluhan ribu penduduk serta banyak perusahaan yang didanai Makau telah beroperasi di kawasan tersebut.

Mengenai kunjungannya, Mahbubani berkata bahwa skala perubahan yang telah terjadi di Zhuhai sangat luar biasa, bahkan bagi sosok yang telah lama mengamati perkembangan Tiongkok. "Dunia telah berubah," ujarnya. "Orang-orang harus datang dan menyaksikan langsung perubahan tersebut."

SOURCE South