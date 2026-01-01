키쇼어 마부바니 전 대사: '주하이, 미래 도시의 비전 제시'

광저우, 중국 2026년 1월 1일 /PRNewswire/ -- 사우스(South) 뉴스 보도:

"주하이에 와서 정말로 놀라운 경험을 했다."

싱가포르의 전 유엔 대사이자 저명한 학자인 키쇼어 마부바니(Kishore Mahbubani)가 사우스(South)의 '인사이드 차이나(Inside China)' 기획의 일환으로 중국 남부 도시 주하이를 방문한 소감을 이렇게 밝혔다.

마부바니 전 대사는 저고도 항공 기술을 가까이서 접하고 중국 본토와 마카오 간 협력 현장을 직접 관찰하면서, 주하이의 신흥 산업 중에서도 특히 저고도 경제(low-altitude economy)가 가장 강렬한 인상을 남겼다고 밝혔다.

그는 "여러 분야에서 중국은 이제 기술력 세계 1위에 올라 있다"라고 평가했다.

탕자항 무인항공기 물류 운영 기지(Unmanned Aerial Vehicle Logistics Operations Base)를 방문한 마부바니 전 대사는 드론이 이미 섬 순찰, 소방, 양식업, 물류 등에 활용되고 있는 모습을 확인했으며, 승객 운송용 전기 수직이착륙 항공기(eVTOL)의 시연도 참관했다.

마부바니 전 대사는 특히 이항(EHang)이 세계 최초로 민간 승객 탑승형 무인 eVTOL 항공기에 대한 상업용 감항 인증을 획득했다는 점에 깊은 감명을 받았다고 밝혔다. 해당 기체는 이미 상업 운항이 승인됐으며, 여러 해외 시장으로 수출되고 있다.

1980년 중국 최초의 경제특구 가운데 하나로 지정된 주하이는 저고도 경제를 중심으로 신흥 산업이 빠르게 성장해 왔다. 현재 75개 이상의 관련 기업이 입주해 있으며, 광둥–홍콩–마카오 대만구(Greater Bay Area) 전역 약 3600㎢를 아우르는 중국 최초의 국경 간 저고도 공역 관리 시스템 2.0도 구축했다.

새로운 산업과 더불어, 마부바니 전 대사는 전통 제조업이 어떻게 재편되고 있는지도 살펴봤다.

그리전기(Gree Electric Appliances) 주하이 진완 공장에서는 자동화 도입으로 생산 효율이 크게 개선됐고, 미국의 관세 인상에도 불구하고 올해 수출은 증가세를 유지하고 있다.

마부바니 전 대사는 "그리 방문은 놀라운 경험이었다"라고 밝히면서 중국의 기술 발전을 저해하려는 노력은 모두 '수포로 돌아갈 것'이라고 덧붙였다.

천화둥(Chen Huadong) 그리전기 진완 법인 총경리는 그리의 해외 매출 가운데 70% 이상이 자체 브랜드로 이뤄지며, 중동의 극심한 고온 환경부터 북유럽의 추운 영하의 환경까지 지역별 기후에 맞춰 제품을 맞춤 설계하고 있다고 설명했다.

마부바니 전 대사의 또 다른 행선지는 헝친이었다. '광둥–마카오 심층 협력구'는 마카오의 경제 다각화를 지원하고 있으며, 현재 수만 명의 주민과 다수의 마카오 자본 기업이 이 지역에서 활동하고 있다.

이번 여정을 돌아보며 마부바니 전 대사는 중국을 오랫동안 관찰해 온 이들에게도 변화의 규모가 놀라울 정도라고 평가했다. 그는 "세상이 변했다"며 "사람들이 직접 와서 눈으로 확인해 봐야 한다"라고 강조했다.

SOURCE South