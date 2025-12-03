廣州南沙崛起為大灣區文化演藝新高地

這股發展勢頭始於2024年12月舉辦的廣州草莓音樂節。此後，南沙接連舉辦多場大型演出，包括雲思妙想音樂藝術節、煙鬼組合（The Chainsmokers）演唱會、AniSonic全息演唱會、港風金曲·南沙七夕音樂會、廣州泰嗨巔峰音樂節和廣州超級草莓音樂節。演出陣容星光熠熠，既有莫文蔚、衛蘭、楊千嬅、陶喆、溫兆倫等國際知名藝人，還有虛擬歌手洛天依助陣。

除了五月天，12月，南沙還將迎來SoNTILLa桑迪拉音樂節廣州站、2025風暴電音節廣州站演出。其中，電音節連續兩年落地南沙，2025年的跨年煙花秀讓無數樂迷至今流連忘返。

文化活力的展現不僅限於音樂領域。今年首屆大灣區燈會便吸引了71萬遊客入園觀燈，彰顯出南沙更廣泛的文化吸引力。

這一系列活動的核心支撐，是近期投入運營的大灣區文化體育中心。該中心自八月以三場體育賽事拉開帷幕後，即將迎來首項大型演出活動——五月天六場演唱會。這座世界級場館擁有可容納6萬人的體育場、2萬人的體育館和4000人的游泳跳水館。這裡不僅是高水平競技的賽場，更是大灣區群眾共享文體生活的新空間。

作為國家級戰略新區，南沙致力於推動更高水平的開放。依托大灣區文化體育中心等專業場館，憑借華潤文體等運營商的專業運營，該區正積極引進更多國內外大型活動，共享城市發展新機遇。

一場巨星演唱會的背後，是引爆市場的情感連接點，整條文旅消費鏈的全面拉動，城市知名度破圈的標誌性事件。南沙2025年迎來成立20週年，秉持「以年輕的城，服務年輕的人」的理念，正在加速成為高質量發展的城市新標識。通過大型文娛活動的快速落地，憑借「跟著演唱會去旅行」吸引跨城觀眾，這座濱海新城正向大灣區「演藝新高地」闊步前進。

