廣汽以創新技術築牢安全基石，高效能動力獲國際權威認可

廣州2026年2月13日 /美通社/ -- 全球汽車產業加速變革，廣汽集團以技術創新為核心，致力為全球用戶提供更安全、高效、可靠的出行體驗。憑借自主核心技術，廣汽加速國際化，以品質贏得信賴。這份信賴，源於廣汽不變的堅持——高標準、高要求、高品質。

安全高標準是我們的重要原則。「彈匣電池」從電芯到系統全面創新。研發階段，廣汽以遠超行業標準、超前滿足未來國標的嚴苛條件測試。針刺、擠壓、扭轉等極端工況下，彈匣電池不起火、不爆炸，從源頭化解風險。正是這種高標準，讓技術成為用戶堅實的信任基礎。