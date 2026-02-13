El innovador sistema de propulsión de alta eficiencia y seguridad de GAC obtiene reconocimiento mundial

GUANGZHOU, China, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La industria automotriz global está en rápida transformación. En GAC, la innovación tecnológica sigue siendo fundamental para nuestra misión de ofrecer experiencias de movilidad más seguras, eficientes y confiables a usuarios de todo el mundo. Con tecnologías propias, GAC está expandiendo su presencia global y generando confianza a través de la calidad; confianza basada en un compromiso inquebrantable con altos estándares, altos requisitos y alta calidad.

Los altos estándares de seguridad son fundamentales para nuestro enfoque. La Batería de Cargador representa una innovación integral, desde la celda hasta el sistema. Durante la investigación y el desarrollo, GAC sometió la tecnología a pruebas que superan con creces las normas de la industria y cumplen de forma proactiva con las futuras normas nacionales. En condiciones extremas, como la penetración de agujas, el aplastamiento y la torsión, la Batería de Cargador no se enciende ni explota, lo que mitiga los riesgos desde el origen. Es este compromiso con los altos estándares lo que transforma la tecnología en una sólida base de confianza para el usuario.

GAC aplica altos requisitos durante todo el ciclo de uso del vehículo. El "Sistema de Protección de Seguridad GAC X-SOUL" extiende la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida, permitiendo la identificación temprana de riesgos y un control inteligente de la estabilidad para evitar peligros; todo ello rigurosamente validado con estándares que superan con creces los estándares de la industria, desde la monitorización 24/7 hasta las copias de seguridad de doble redundancia para sistemas clave. Con los riesgos "ensayados" con antelación, la protección las 24 horas garantiza tranquilidad en cada viaje.

La innovación tecnológica produce resultados de alta calidad. El Quark Electric Drive 2.0, reconocido como uno de los "10 Mejores Sistemas de Propulsión Eléctrica del Mundo", se caracteriza por su construcción ligera y alta eficiencia, ofreciendo un potente rendimiento a la vez que reduce el consumo de energía y mejora la autonomía y la capacidad de respuesta. La tecnología híbrida de tercera generación, también reconocida entre los "10 Mejores Sistemas Híbridos del Mundo", logra un equilibrio óptimo entre potencia y ahorro de combustible mediante una alta integración, ofreciendo una experiencia de conducción silenciosa, suave y de primera calidad. Estos son avances de alta calidad en eficiencia, rendimiento y fiabilidad.

Desde la seguridad de la batería hasta la protección inteligente, desde la eficiencia de la propulsión eléctrica hasta la experiencia de conducción híbrida, GAC está redefiniendo el estándar de calidad para vehículos de nueva energía con una cartera de tecnologías clave reconocidas internacionalmente. A medida que nos expandimos a los mercados globales, GAC continuará manteniendo altos estándares, altos requisitos y alta calidad, llevando la innovación y la artesanía de China a más usuarios en todo el mundo.

