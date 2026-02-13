La sécurité innovante et le groupe motopropulseur à haut rendement de GAC obtiennent une reconnaissance mondiale

GUANGZHOU, Chine, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- L'industrie automobile mondiale connaît une transformation rapide. Chez GAC, l'innovation technologique reste au cœur de notre mission : offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences de mobilité plus sûres, plus efficaces et plus fiables. Grâce à des technologies de base exclusives, GAC accélère son empreinte mondiale et gagne la confiance par la qualité, une confiance fondée sur un engagement inébranlable en faveur de normes, d'exigences et de qualité élevées.



Le respect de normes de sécurité élevées constitue un pilier de notre approche. La batterie Magazine représente une innovation complète, de la cellule au système. Au cours de la R&D, GAC a soumis la technologie à des tests dépassant largement les normes de l'industrie et répondant de manière proactive aux futures normes nationales. Dans des conditions extrêmes telles que la pénétration d'aiguille, l'écrasement et la torsion, la batterie Magazine ne s'enflamme pas et n'explose pas, ce qui réduit les risques à la source. Cet attachement en faveur de standards élevés fait de la technologie un véritable pilier de la confiance des utilisateurs.

GAC applique des exigences élevées tout au long du cycle d'utilisation du véhicule. Le « GAC X-SOUL Safety Protection System » (Système de protection de sécurité) étend la sécurité à l'ensemble du cycle de vie, permettant une identification précoce des risques et un contrôle intelligent de la stabilité pour éviter les dangers, le tout rigoureusement validé selon des normes dépassant de loin les références de l'industrie, de la surveillance 24 h/24, 7 j/7 aux sauvegardes à double redondance pour les systèmes clés. Avec des risques « anticipés » à l'avance, une protection continue garantit la tranquillité d'esprit à chaque déplacement.

L'innovation technologique permet d'obtenir des résultats de grande qualité. Comptant parmi les « 10 meilleurs systèmes d'entraînement électrique du monde », le moteur électrique Quark Electric Drive 2.0 se caractérise par une construction légère qui favorise une grande efficacité pour obtenir des performances puissantes, tout en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant l'autonomie et la réactivité. La technologie hybride de troisième génération, également reconnue parmi les « 10 meilleurs systèmes hybrides du monde », offre un équilibre optimal entre puissance et économie de carburant grâce à une intégration élevée qui garantit une expérience de conduite haut de gamme, fluide et silencieuse. Ce sont des avancées majeures en matière d'efficacité, de performance et de fiabilité.

De la sécurité des batteries à la protection intelligente, de l'efficacité de l'entraînement électrique à l'expérience de conduite hybride, GAC redéfinit la référence de qualité des véhicules à énergie nouvelle avec son portefeuille de technologies de base reconnues à l'échelle internationale. Au fur et à mesure de notre expansion sur les marchés mondiaux, GAC continuera à respecter des normes, des exigences et une qualité élevées, mettant ainsi le pouvoir d'innovation et le savoir-faire de la Chine à la portée d'un plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier.

