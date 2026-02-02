1月銷量開門紅：廣汽2026出海業務全面提速

銷量「實績」高增長的背後，離不開優質產品的持續推出，更離不開紮實的體系能力「基建」。產品佈局方面，2025年在中國本土上市的傳祺S7與埃安i60，即將在海外市場迎來首發上市，產品節奏全面加快。這兩款在國內市場備受認可的熱門車型，有望成為廣汽海外產品矩陣的「增量引擎」。

體系建設方面，「千網計劃」持續落地，1月新增20家海外網點，全球渠道總數增至650家，覆蓋亞太、中東非、歐洲、獨聯體、中南美洲5大板塊86個國家和地區，為後續銷量釋放提供了更充分的網絡支撐；目前已有5座海外生產基地已建成投產，AION UT項目迎來關鍵節點，奧地利麥格納工廠首台試制車成功下線 ，柬埔寨、巴西、埃及的本地化生產項目也在推進中。

