廣汽馮興亞：以「標準出海」提升中國汽車全球競爭力

在出口實踐方面，廣汽集團目前已覆蓋亞太、中東非、歐洲、獨聯體、中南美洲五大板塊86個國家和地區，全球渠道總數增至650家，並在尼日利亞、泰國、馬來西亞、印尼、奧地利建成5家KD工廠。2026年，廣汽延續了前兩年跨越式增長的勢頭，1月海外銷量同比大漲69%；2月海外單月銷量超11,125輛，同比翻番，增幅高達114%；今年前兩個月累計銷量超25,126輛，同比增長86%，展現出強勁的海外擴張勢頭。未來，廣汽將加速推進產業鏈、生態、數字化、金融體系協同出海，在產品開發、渠道建設、運營方式等方面持續創新，全面「走出去」「走進去」「走上去」，助力汽車強國建設。

馮興亞還關注電動化、智能化、低空經濟及民生領域，建議構建統一換電標準，完善自動駕駛法規；針對低空經濟，提出制定發展規劃、完善數據跨境法規，推動粵港澳試點；民生方面聚焦農村新能源生態和適老化出行，推行「數字包容+人工兜底」模式。

馮興亞表示，廣汽將繼續以科技創新驅動產業升級，助力汽車強國建設和民生改善，服務國家戰略大局。

