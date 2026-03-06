Feng Xingya氏（GAC Group会長）：「標準とともに世界へ（Going Global with Standards）」で中国自動車産業のグローバル競争力を強化

北京、2026年3月7日 /PRNewswire/ -- 全国人民代表大会の代表でありGAC Groupの会長であるFeng Xingya氏が、2026年の全国両会（National Two Sessions）に出席するため北京に到着しました。同氏は、自動車産業の質の高い発展と国民生活の質の向上に関する複数の提案を提出しました。その中でも、自動車輸出に関するテーマは、中国の自動車産業が世界的リーダーへと台頭する中で示している強い成長の勢いを特に際立たせています。

世界で分断された基準や国内基準の国際的影響力の弱さといった課題に対応するため、Feng Xingya氏は、コンプライアンス・サービス体制の構築、中国の基準を国際基準と整合させること、そして国内企業間の連携強化を提案しています。これらの措置は、技術的優位性を輸出競争力へと転換し、中国が「輸出大国」から「世界的産業リーダー」へと移行することを支援することを目的としています。同氏は、中国の基準の国際化を加速させ、標準策定における発言力を確保することが、自動車輸出の高品質な発展の鍵であると強調しています。

輸出に関しては、GACはアジア太平洋、中東・アフリカ、欧州、CIS、中南米の世界の5つの主要地域にわたり、86の国・地域に事業を展開しています。世界の販売チャネルは650に拡大しており、ナイジェリア、タイ、マレーシア、インドネシア、オーストリアに5つのKD（ノックダウン）工場を設立しています。2026年には、GACは過去2年間に続く飛躍的成長の勢いを維持し、1月の海外販売は前年比69％増と大幅に伸びました。2月には、海外月間販売台数は11,125台を超え、前年同期比で2倍となる114％増という大幅な伸びを記録しました。今年最初の2か月間の累計販売台数は25,126台を超え、前年比86％増となり、強固な海外拡大の勢いを示しました。今後、GACは産業チェーン、エコシステム、デジタル化、金融システムの連携したグローバル展開を加速させていきます。製品開発、チャネル構築、運営手法において継続的に革新を進めることで、GACは「世界展開の拡大、事業の深化、価値の高度化」を総合的に推進し、自動車強国の発展に貢献することを目指しています。

Feng Xingya氏はまた、電動化、知能化、低空経済、そして国民生活にも注目しています。同氏は、バッテリー交換の統一規格の策定や、自動運転に関する規制の改善を提案しています。低空経済については、発展計画の策定、越境データ規制の整備、ならびに広東・香港・マカオ大湾区におけるパイロット実証の実施を提案しています。また、国民生活の向上に関しては、農村部における新エネルギーエコシステムの構築や高齢者に配慮したモビリティの推進に焦点を当て、「デジタル包摂＋手動バックアップ」モデルの推進を提案しています。

Feng Xingya氏は、GACが今後も技術革新を通じて産業高度化を推進し、国家戦略に貢献するとともに中国を自動車強国へと発展させ、国民生活の向上に寄与していくと述べています。また、世界の消費者に対してより優れたモビリティ体験とグリーン・トラベル・ソリューションを提供していくとしています。

SOURCE GAC