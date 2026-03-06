GAC:Mejorar la competitividad de la industria automotriz de China mediante la "Globalización con estándares"

- Feng Xingya, presidente del Grupo GAC: Mejorar la competitividad global de la industria automotriz de China mediante la "Globalización con estándares"

BEIJING, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Feng Xingya, diputado de la Asamblea Popular Nacional y presidente del Grupo GAC, llegó a Pekín para las Dos Sesiones Nacionales de 2026. Presentó múltiples propuestas para el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz y la mejora del bienestar de la población. Entre ellas, el tema de las exportaciones de automóviles destaca especialmente el fuerte impulso de la industria automotriz de China, que se encamina hacia el liderazgo mundial.

image

Para abordar desafíos como la divergencia de los estándares globales y la escasa influencia internacional de los nacionales, Feng Xingya sugiere establecer un sistema de servicios de cumplimiento, armonizar los estándares chinos con los internacionales y fortalecer la coordinación entre las empresas nacionales. Estas medidas buscan convertir las ventajas tecnológicas en competitividad exportadora, ayudando a China a pasar de ser un "gran exportador" a un "líder mundial de la industria". Enfatiza que acelerar la internacionalización de los estándares chinos y aprovechar el poder de negociación en la elaboración de estándares es clave para el desarrollo de la exportación de automóviles de alta calidad.

En términos de exportación, GAC ha abarcado 86 países y regiones en cinco regiones principales: Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Europa, la CEI, y América Central y del Sur. Sus canales de venta globales han aumentado a 650 y ha establecido cinco fábricas de KD en Nigeria, Tailandia, Malasia, Indonesia y Austria. En 2026, GAC mantuvo el impulso de su crecimiento vertiginoso de los dos años anteriores, con un aumento interanual del 69 % en las ventas internacionales en enero. En febrero, las ventas mensuales en el extranjero superaron los 11.125 vehículos, duplicando las del mismo período del año anterior, con un notable aumento del 114 %. En los dos primeros meses de este año, las ventas acumuladas superaron los 25.126 vehículos, un 86 % más interanual, lo que demuestra un sólido impulso de expansión internacional. De cara al futuro, GAC acelerará la expansión global coordinada de su cadena industrial, ecosistema, digitalización y sistemas financieros. Al innovar continuamente en el desarrollo de productos, la construcción de canales y los enfoques operativos, GAC tiene como objetivo integral "globalizarse, profundizarse y ascender", contribuyendo al desarrollo de una potencia automotriz.

Feng Xingya también se centra en la electrificación, la inteligentización, la economía de baja altitud y el bienestar de las personas. Sugiere estándares unificados para el intercambio de baterías y mejores regulaciones para la conducción autónoma. Para la economía de baja altitud, propone planes de desarrollo, regulaciones transfronterizas de datos y demostraciones piloto en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. En cuanto al bienestar de las personas, se centra en la construcción de un nuevo ecosistema energético en las zonas rurales y la movilidad adaptada a las personas mayores, promoviendo un modelo de "inclusión digital + respaldo manual".

Feng Xingya afirma que GAC seguirá impulsando la modernización industrial a través de la innovación tecnológica, contribuyendo a convertir a China en una potencia automotriz y mejorando el bienestar de las personas al servicio de la estrategia nacional, al tiempo que ofrece experiencias de movilidad superiores y soluciones de viajes ecológicos a los consumidores globales.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/es o síganos en las redes sociales.