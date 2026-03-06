Feng Xingya, der Vorsitzende der GAC Group: Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Automobilindustrie durch „Going Global with Standards"

PEKING, 7. März 2026 /PRNewswire/ -- Feng Xingya, ein Abgeordneter des Nationalen Volkskongresses und Vorsitzender der GAC Group, ist in Peking zu den nationalen Tagungen „Two Sessions" 2026 angereist. Er legte mehrere Vorschläge zur hochwertigen Entwicklung der Automobilindustrie sowie zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor. Das Thema Automobilexporte verdeutlicht insbesondere die starke Dynamik der chinesischen Automobilindustrie auf ihrem Weg zur Weltspitze.

Um Herausforderungen wie unterschiedliche globale Standards und den geringen internationalen Einfluss chinesischer Normen anzugehen, schlägt Feng Xingya den Aufbau eines Compliance-Servicesystems vor, eine bessere Angleichung chinesischer Standards an internationale Vorgaben sowie eine stärkere Koordinierung zwischen inländischen Unternehmen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, technologische Vorteile in Exportwettbewerbsfähigkeit zu verwandeln und China beim Schritt von einem „bedeutenden Exporteur" zu einem „globalen Branchenführer" zu unterstützen. Er betont, dass die zügige Internationalisierung chinesischer Normen und mehr Mitspracherecht bei der Normsetzung entscheidend für die hochwertige Entwicklung der Automobilexporte sind.

Beim Export ist GAC in 86 Ländern und Regionen in fünf großen Regionen aktiv: Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Europa, die GUS sowie Mittel- und Südamerika. Die weltweiten Vertriebskanäle sind auf 650 angewachsen, und das Unternehmen hat fünf KD-Fabriken in Nigeria, Thailand, Malaysia, Indonesien sowie Österreich errichtet. Im Jahr 2026 konnte GAC die Dynamik des sprunghaften Wachstums der letzten beiden Jahre fortsetzen, wobei der Auslandsumsatz im Januar um 69 % gegenüber dem Vorjahr anstieg. Im Februar lag der monatliche Auslandsabsatz bei über 11 125 Fahrzeugen und verdoppelte sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum (plus 114 %). In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden insgesamt mehr als 25 126 Fahrzeuge verkauft, 86 % mehr als im Vorjahr, was ein Beleg für kräftiges Wachstum im Ausland ist. Mit Blick nach vorn wird GAC die koordinierte globale Expansion seiner Wertschöpfungskette, seines Ökosystems, der Digitalisierung sowie der Finanzsysteme beschleunigen. Durch kontinuierliche Innovationen in Produktentwicklung, Kanalaufbau sowie Betriebsansätzen strebt GAC „Going Global, Going Deeper and Going Upward" an und trägt damit zur Entwicklung Chinas zur Automobilmacht bei.

Feng Xingya konzentriert sich außerdem auf Elektrifizierung, Intelligentisierung, Niedrigflughöhenwirtschaft sowie das Wohl der Bevölkerung. Er schlägt einheitliche Normen für den Austausch von Batterien und verbesserte Vorschriften für das autonome Fahren vor. Für die Niedrigflughöhenwirtschaft schlägt er Entwicklungspläne, Regelungen für grenzüberschreitende Daten sowie Pilotprojekte in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area vor. Im Hinblick auf das Wohlergehen der Bevölkerung setzt er auf den Aufbau eines neuen Energieökosystems in ländlichen Gebieten sowie altersgerechte Mobilität und wirbt für ein Modell „digitale Teilhabe + manuelle Absicherung".

Feng Xingya erklärt, GAC werde die industrielle Modernisierung durch technologische Innovation weiter vorantreiben, dazu beitragen, China zu einer Automobilmacht zu entwickeln, und zugleich das Wohl der Bevölkerung im Dienste der nationalen Strategie verbessern, während das Unternehmen globalen Verbrauchern überlegene Mobilitätserlebnisse sowie umweltfreundliche Reiselösungen bietet.

