Feng Xingya, président du groupe GAC : renforcer la compétitivité mondiale de l'industrie automobile chinoise en adoptant des normes mondiales

PÉKIN, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Feng Xingya, député à l'Assemblée nationale populaire et président du groupe GAC, est arrivé à Pékin pour les deux sessions nationales de 2026. Il a soumis plusieurs propositions sur le développement de haute qualité de l'industrie automobile et l'amélioration du bien-être de la population. Parmi celles-ci, le thème des exportations automobiles met particulièrement en évidence la forte dynamique de l'industrie automobile chinoise alors qu'elle se hisse au rang de leader mondial.

image

Face à des défis tels que la divergence des normes mondiales et la faible influence internationale des normes nationales, Feng Xingya suggère d'établir un système de services de conformité, d'harmoniser les normes chinoises avec les normes internationales et de renforcer la coordination entre les entreprises nationales. Ces mesures visent à transformer les avantages technologiques en compétitivité à l'exportation, afin d'aider la Chine à passer du statut de « grand exportateur » à celui de « leader mondial de l'industrie ». Il souligne que l'accélération de l'internationalisation des normes chinoises et la prise du pouvoir du discours dans l'établissement des normes sont essentielles au développement de l'exportation automobile de haute qualité.

En ce qui concerne les exportations, GAC a couvert 86 pays et régions dans cinq grandes régions : Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe, CEI, et Amérique centrale et du Sud. Ses canaux de vente mondiaux sont passés à 650, et elle a créé cinq usines KD au Nigeria, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et en Autriche. En 2026, GAC a maintenu l'élan de sa croissance fulgurante des deux années précédentes, avec des ventes à l'étranger en hausse de 69 % par rapport à l'année précédente en janvier. En février, les ventes mensuelles à l'étranger ont dépassé les 11 125 véhicules, soit le double du chiffre enregistré à la même période l'an dernier, avec une augmentation remarquable de 114 %. Au cours des deux premiers mois de cette année, les ventes cumulées ont dépassé les 25 126 véhicules, soit une hausse de 86 % en glissement annuel, ce qui témoigne d'une forte dynamique d'expansion à l'étranger. À l'avenir, GAC accélérera l'expansion mondiale coordonnée de sa chaîne industrielle, de son écosystème, de sa numérisation et de ses systèmes financiers. En innovant sans cesse en matière de développement de produits, de construction de canaux et d'approches opérationnelles, GAC vise à globalement « aller plus loin, plus profond et plus haut », contribuant ainsi au développement d'une puissance automobile.

Feng Xingya se concentre également sur l'électrification, l'intelligentisation, l'économie de basse altitude et les moyens de subsistance de la population. Il propose d'unifier les normes d'échange de batteries et d'améliorer les réglementations relatives à la conduite autonome. Pour l'économie de basse altitude, il propose des plans de développement, des réglementations internationales en matière de données, et des démonstrations pilotes dans la zone de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. En ce qui concerne le bien-être de la population, il met l'accent sur la construction d'un nouvel écosystème énergétique dans les zones rurales et sur une mobilité adaptée aux personnes âgées, en promouvant un modèle d'« inclusion numérique + sauvegarde manuelle ».

Feng Xingya affirme que GAC continuera à stimuler la modernisation industrielle par l'innovation technologique, contribuant ainsi à faire de la Chine une puissance automobile et à améliorer le bien-être de la population au service de la stratégie nationale, tout en offrant aux consommateurs du monde entier des expériences de mobilité supérieures et des solutions de voyage écologiques.

Pour en savoir plus sur GAC, rendez-vous sur https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2928002/image.jpg