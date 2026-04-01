從曝光到信任：美通社升級亞太媒體發佈網絡

2025年，美通社亞太區域新增326家媒體與內容合作夥伴，合作夥伴總量增至2,540家；新增3,500名記者接收美通社發佈的新聞稿，媒體記者庫提升至10萬+。

在中國大陸市場，美通社同步強化其多渠道發佈能力與自營內容矩陣佈局。2025年，美通社旗下「全球企業動態」中文新媒體內容矩陣在微信公眾號、微博以及主流媒體與財經平台的訂閱用戶新增99,730人，訂閱用戶總量達到300萬+，進一步鞏固了以權威內容為核心的財經傳播矩陣。

亞太精選發佈產品佈局深化，權威媒體網絡完成升級

在媒體合作網絡持續擴展的基礎上，美通社進一步升級亞太精選發佈產品（APAC Premium Wire）。自2024年推出以來，該產品已被亞太地區眾多公共關係專業人士廣泛採用。

2025年，該產品進一步擴展至越南、印度尼西亞、馬來西亞、日本、中國台灣和韓國等多個市場，通過國家級通訊社及當地權威媒體網絡，實現新聞內容的穩定媒體採用。

為進一步支持面向中國大陸市場的傳播需求，美通社推出新華企業專線（Xinhua BizWire），幫助客戶更高效地進入新華社媒體網絡這一中國最具影響力的國家級通訊社體系之一。

在新加坡，美通社與新報業媒體（SPH Media）建立戰略合作，依托其作為當地最大多渠道新聞媒體集團的資源優勢，美通社將精選發佈內容拓展至《海峽時報》（The Straits Times）和MONEY FM 89.3等核心媒體平台，實現更穩定的媒體呈現。

2025年，通過亞太精選發佈產品發佈的新聞稿數量已超過3,500篇，體現出企業對高質量、可信媒體分發渠道的持續需求。

美通社觀點：可信傳播正在成為企業傳播的核心需求

「在信息高度碎片化的環境中，企業真正需要的已經不只是『更多曝光』，而是能夠被核心決策者信任的傳播渠道。」美通社亞太區受眾拓展與發佈業務副總裁劉曉林表示，「亞太精選發佈產品的核心價值，在於依托各市場最具公信力的媒體資源與長期建立的媒體關係，為企業提供更具確定性和可信度的傳播方式，幫助品牌進入主流媒體生態與專業決策圈層。」

展望2026：AI能力深度融入傳播體系

面向2026年，美通社將進一步推動人工智能在內容創作、分發與傳播分析等環節中的應用，幫助企業提升品牌傳播效果。

劉曉林表示，在生成式搜索（GEO）時代，企業傳播的重點正從「發佈新聞」轉向「構建可信且持續的品牌敘事」。依托不斷升級的權威媒體網絡與AI能力，美通社將持續幫助企業在不斷演變的傳播環境中建立長期影響力。

關於美通社

美通社（PR Newswire）在企業傳播領域深耕多年。1954年美通社開創了企業新聞稿發佈行業的先河，於2016年成為Cision旗下公司。美通社服務著全球七萬多家企業和機構，每天以四十多種語言，幫助客戶把他們的最新文字、圖片和視頻資訊發佈給世界各地的目標受眾。此外，美通社還提供全球媒體數據監測和分析服務，為客戶的日常傳播工作提供數據、技術等支持。

SOURCE 美通社