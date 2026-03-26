PR 뉴스와이어, 아시아 태평양 전역에서 배포 신뢰도 제고

홍콩 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- PR 뉴스와이어(PR Newswire)가 신뢰할 수 있는 미디어 파트너십 확대와 주요 시장 내 프리미엄 와이어(Premium Wire) 커버리지 업그레이드를 통해 아시아 태평양(APAC) 배포 네트워크를 한층 강화했다고 밝혔다. 이번 업그레이드는 인공지능(AI), 생성형 검색, 분절된 미디어 환경의 확산으로 빠르게 변화하는 시장 상황에 대응하기 위해 나온 조치다. APAC 지역 커뮤니케이션 업계는 이해관계자와 믿을 수 있고 측정 가능하며 지속적인 영향력 구축을 최우선 과제로 삼고 있다.

2025년에는 네트워크 확대

APAC Media Network & Premium Wire Updates in 2025

2025년 PR 뉴스와이어는 APAC 지역에서 미디어 파트너 326곳과 기자 3500명을 새로 확보해, 미디어 파트너는 총 2540곳, 기자 네트워크는 10만여 명이 되었다. 중국 본토에서는 자체 소셜미디어 영향력도 강화해, 위챗(WeChat), 웨이보(Weibo), 주요 미디어, 금융 플랫폼 등 중국어 콘텐츠 네트워크에 신규 구독자를 9만9730명 추가로 확보했다. 총 구독자는 300만 명을 넘어섰다.

프리미엄 와이어 커버리지 강화

PR 뉴스와이어는 자사 미디어 네트워크 확대을 기반으로 APAC Premium Wire를 한층 강화했으며 이는 2024년 출시 이후 아시아 태평양 전역의 홍보 전문가들 사이에서 널리 활용되고 있다.

2025년에는 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 일본, 대만, 한국 등으로 서비스 국가와 지역을 확대해 각국 주요 통신사와 프리미엄 미디어 네트워크에도 기사 게재를 확보했다.

중국 본토 시장을 겨냥한 브랜드 지원을 위해서는 신화 비즈와이어(Xinhua BizWire)를 도입해, 중국 대표 국가 통신사 중 하나인 신화통신(Xinhua News Agency) 네트워크에 대한 접근성을 강화했다. 싱가포르에서는 최대 멀티채널 뉴스 미디어 네트워크인 SPH Media와의 전략적 파트너십을 통해 더 스트레이트 타임즈(The Straits Times)와 MONEY FM 89.3 등 주요 플랫폼까지 프리미엄 배포를 확대했다. 2025년 한 해 APAC 프리미엄 와이어를 통해 보도자료가 3500여 건 배포되며, 믿을 수 있는 고품질 배포에 대한 수요가 꾸준함을 입증했다.

린 리우(Lynn Liu) PR 뉴스와이어 아시아 태평양 지역 오디언스 개발 및 배포 서비스 부문 부사장은 "요즘처럼 분절된 미디어 환경에서 기업에게는 단순한 노출 확대를 넘어 핵심 의사결정자에게 신뢰받는 커뮤니케이션 채널이 필요하다"며 "업그레이드된 APAC 프리미엄 와이어 네트워크는 브랜드가 지속적인 영향력을 구축하는 데 믿을 수 있고 안정적인 경로가 되고 있다"고 말했다.

2026년 전망

PR 뉴스와이어는 2026년 콘텐츠 제작, 배포, 분석 전반에 AI를 더욱 통합해 기업이 브랜드 영향력을 극대화할 수 있도록 지원할 계획이다. 리우 부사장은 GEO 시대에는 브랜드가 단순한 보도자료 배포를 넘어 일관되고 믿을 수 내러티브 형성이 중요하다고 강조했다. PR 뉴스와이어는 강화된 프리미엄 미디어 네트워크와 진화하는 AI 도구를 바탕으로 조직들이 지속적인 커뮤니케이션 영향력을 구축하도록 계속 지원할 예정이다.

PR 뉴스와이어 소개

PR 뉴스와이어는 전 세계에 50만이 넘는 뉴스룸과 웹사이트, 직접 피드, 기자, 인플루언서를 아우르는 독보적인 글로벌 네트워크를 자랑하는 업계 선도 보도자료 배포 파트너로 170여 국가에서 40여 가지 언어로 서비스를 제공한다. AI 기반 PR 뉴스와이어 Amplify™ 플랫폼, 수상 경력에 빛나는 콘텐츠 서비스, 통합 미디어 뉴스룸 및 마이크로사이트 제품, 투자자 관계 서비스, 유료 배치 및 소셜 공유 도구 등을 통해 현재 PR팀과 커뮤니케이션 팀이 직면한 문제를 해결해 줄 수 있는 종합 Multichannel Amplification™ 솔루션 포트폴리오를 제공하고 있다. PR 뉴스와이어는 70년 넘게 신뢰받는 플랫폼으로서 전 세계 브랜드가 중요한 뉴스 스토리를 공유해 주고 있다. 자세한 내용은 www.prnewswire.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE PR Newswire