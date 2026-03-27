メディア露出の先にあるもの：PR Newswire、アジア太平洋地域で信頼される配信を強化

香港、2026年3月27日 /PRNewswire/ -- PR Newswireは、アジア太平洋地域の配信ネットワークを強化するために信頼できるメディアとのパートナーシップを拡大し、主要市場全体でPremium Wireのカバレッジをアップグレードしました。今回のアップグレードは、人工知能、生成AI検索、細分化されたメディア状況の影響を受けて急速に進化する市場に対応するために行われたものです。APACのコミュニケーション業界は、ステークホルダーに対して、信頼性が高く、測定可能で、持続的な影響力を築くことを最優先事項としています。

2025年のネットワーク拡大

APAC Media Network & Premium Wire Updates in 2025

2025年、 PR NewswireはAPACで326のメディアパートナーと3,500人のジャーナリストを追加し、合計で2,540のメディアパートナーと10万人以上のジャーナリストを抱えるにいたりました。中国本土では、PR Newswireは独自のソーシャルメディアフットプリントも強化し、WeChat、Weibo、主要メディア、金融プラットフォームで9万9,730人の新規加入者を獲得して中国語コンテンツネットワークを拡大し、加入者総数は300万人以上となりました 。

Premium Wireのカバレッジを拡大

PR Newswireは、2024年のサービス開始以来、アジア太平洋地域の広報関係者に広く利用されているAPAC Premium Wireをさらに強化し、メディアネットワークの拡充を図りました。

2025年には、ベトナム、インドネシア、マレーシア、日本、台湾、韓国など、さらに多くの国や地域でサービスが開始され、各国の通信社や他のプレミアムメディア・ネットワークによる配信が確保されました。

中国本土をターゲットとするブランドをさらにサポートするため、 PR NewswireはXinhua BizWireを発表しました。中国本土でトップクラスの国営通信社である新華社通信ネットワークへのアクセスを強化しました。これにより、クライアントは中国本土を代表する国営通信社の一つであるXinhua News Agencyのネットワークへのアクセスを強化できるようになりました。シンガポールでは、 同国最大のマルチチャネル・ニュースメディア・ネットワークであるSPH Mediaとの戦略的パートナーシップにより、The Straits Times やMONEY FM 89.3などの主要プラットフォームへのプレミアム配信を拡大しました。2025年には3,500本以上のリリースがAPAC Premium Wireを通じて配信されましたが、これは信頼できる質の高い配信に対する継続的な需要を反映しています。

「細分化された今日の環境において、企業はもはや単にメディア露出を増やすことだけを求めているのではなく、中心的な意思決定者に信頼されるコミュニケーションチャネルを必要としているのです」と、PR Newswireの APAC 担当オーディエンス 開発・配信サービス部門バイスプレジデントであるLynn Liuは述べています。 「当社のアップグレードされたAPAC Premium Wire networkは、ブランドが永続的な影響力を構築するための信頼できる経路を提供します。」

2026年に向けて

2026年、PR NewswireはAIのコンテンツ作成、配信、アナリティクスへの統合をさらに強化し、企業がブランドインパクトを最大化できるよう支援します。Liuは、GEO時代には、ブランドはリリースを発行するだけでなく、首尾一貫した信頼できる物語を形成する必要があると強調しました。強化された premium media networkと進化するAIツールに支えられ、PR Newswireは今後も企業が永続的なコミュニケーション・インパクトを構築できるよう支援していきます。

PR Newswireについて

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SOURCE PR Newswire