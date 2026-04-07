Lebih dari Sekadar Eksposur Media: PR Newswire Hadirkan Jaringan Distribusi Kredibel yang Semakin Luas di Asia Pasifik

Ekspansi Jaringan pada 2025

Sepanjang 2025, PR Newswire bekerja sama dengan 326 mitra media baru dan menambahkan data 3.500 jurnalis di Asia Pasifik sehingga totalnya mencapai 2.540 mitra media dan lebih dari 100.000 jurnalis. Di Tiongkok daratan, PR Newswire juga memperkuat kehadirannya di media sosial dengan mengembangkan jaringan konten berbahasa Mandarin, menambahkan 99.730 pengguna baru di WeChat, Weibo, serta berbagai platform media dan finansial. Dengan demikian, jumlah pengguna total mencapai lebih dari 3 juta.

Jangkauan Layanan Premium Wire yang Semakin Luas

Melanjutkan ekspansi jaringan media, PR Newswire memperluas jangkauan layanan APAC Premium Wire. Layanan tersebut banyak digunakan praktisi humas di kawasan ini sejak pertama kali diluncurkan pada 2024.

Pada 2025, layanan tersebut hadir di sejumlah lokasi baru, termasuk Vietnam, Indonesia, Malaysia, Jepang, wilayah Taiwan, dan Korea Selatan, untuk memberikan jaminan publisitas oleh kantor berita nasional dan jaringan media premium lain.

Untuk meningkatkan dukungan bagi kalangan perusahaan yang menargetkan Tiongkok daratan, PR Newswire memperkenalkan Xinhua BizWire. Melalui layanan ini, PR Newswire menyediakan akses yang lebih luas terhadap jaringan Xinhua News Agency—salah satu kantor berita nasional terkemuka di Tiongkok daratan. Di Singapura, kemitraan strategis juga terjalin dengan SPH Media, jaringan media berita multikanal terbesar di Singapura, sehingga memperluas layanan distribusi premium ke platform unggulan, termasuk The Straits Times dan MONEY FM 89.3. Lebih dari 3.500 rilis berita telah diedarkan PR Newswire melalui layanan APAC Premium Wire sepanjang 2025, mencerminkan tingginya permintaan layanan distribusi berita yang tepercaya dan berkualitas tinggi.

"Di tengah lanskap media yang semakin terfragmentasi, pelaku bisnis tidak hanya mencari eksposur media yang lebih luas—namun juga saluran komunikasi yang dipercaya oleh pengambil keputusan utama," ujar Lynn Liu, Vice President, Audience Development and Distribution Services, Asia Pasifik, PR Newswire. "Dengan jaringan APAC Premium Wire yang semakin luas, kami menyediakan jalur yang kredibel dan andal bagi klien perusahaan untuk membangun pengaruh jangka panjang."

Rencana pada 2026

Pada 2026, PR Newswire semakin mengintegrasikan AI dalam pembuatan, distribusi, dan analisis konten berita agar klien perusahaan dapat memaksimalkan dampak positif. Liu menekankan, di era GEO, kalangan perusahaan harus beralih dari sekadar menerbitkan rilis berita dan mulai membangun narasi yang konsisten serta tepercaya. Dengan dukungan jaringan media premium yang semakin kuat dan sarana AI yang terus berkembang, PR Newswire terus membantu berbagai perusahaan membangun program komunikasi jangka panjang.

