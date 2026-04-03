eclicktech共同設立者Simon Lan氏、中国企業に海外市場での存在感強化に向けた協力を呼びかけ

北京、2026年4月3日 /PRNewswire/ -- このほど、Beike Finance Annual Conferenceで開催された 「中国企業のグローバル展開：開かれた世界、共存、共栄（Chinese Companies Going Global: An Open World, Coexistence and Co-prosperity）」をテーマとする非公開セミナーにおいて、eclicktechの共同設立者であるSimon Lan氏は、米中間の関税政策の変動は、ゲームやショートドラマなどのサービス貿易分野への影響が限定的だったと述べました。このことは、これらの産業の企業にとって、海外での成長を加速させるための有利な窓を作ったと述べた。一方、世界の地政学的情勢の急速な変化も、すでに海外展開している企業に対し、米国市場以外へも多角化し、より広範な地域で新たな成長機会を捉えることを後押ししています。

Simon Lan氏は、グローバル展開を巡る不確実性が続く中、企業は互いに協力するだけでなく、中国国内の企業とも連携し、 現地消費者の真のニーズをより深く理解して対応していく必要があると述べました。「このような協力を通じてのみ、企業は持続可能な事業を構築し、長期的な収益性を実現し、現地市場での足場を強化することができます」と同氏は述べました。

南米や中東などの新興市場へ進出する中国企業が増える中、Simon Lan氏は、特定の地域での関与を深めることに重点を置く戦略を支持していると述べました。さらに同氏は、「企業が一つの市場に真にコミットし、その製品が現地の真のニーズに応えることで、持続的な競争力とレジリエンスを築くことができます。貿易摩擦のような要因があっても、現地の消費者は、真の価値を提供する製品には引き続き対価を支払うでしょう」と述べました。

ヘッドホンの輸出を例に挙げると、関税引き上げによって売上が減少する場合でも、企業は製品の価値提案を強化することでアプローチを変えることができるとSimon Lan氏は述べ、たとえば、AI搭載ヘッドホンを開発・販売することが挙げられると説明しました。「米国では、メキシコ系の人々を含むスペイン語話者のユーザーが人口のおよそ20%を占めています。ヘッドセットがスペイン語と英語のリアルタイム翻訳などのAI機能を提供できれば、製品の価値認識が大幅に高まり、関税の影響を相殺し、事業収益性を守るのに役立ちます」と同氏は語りました。

Simon Lan氏は、多くの従業員が家族とともに移住して現地コミュニティーに根付き、長期的な市場開拓に取り組んでいると述べました。さらに同氏は、「これらの企業は、実質的に現地のプレーヤーになりつつあります。企業がコンプライアンス要件を満たし、納税や雇用創出を通じて貢献していることを現地政府が確認すれば、より積極的に支援するようになります」と述べました。

SOURCE eclicktech