玲瓏輪胎在世界可持續發展工商理事會展示可持續概念輪胎

新聞提供者山東玲瓏輪胎股份有限公司
08 5月, 2026, 01:47 CST
瑞士蒙特勒2026年5月8日 /美通社/ -- 2026年4月27日至28日，世界可持續發展工商理事會(WBCSD)年會在瑞士蒙特勒舉行。作為全球頂級可持續發展論壇，本次會議匯聚了來自全球領先企業的近600名參會者，共同探討2030減排行動和循環經濟等關鍵議題。
玲瓏輪胎(Linglong Tire)總裁周令坤受邀出席「中國可持續商業實踐」專題會議並發表講話。他表示，在全球「雙碳」目標背景下，可持續發展已成為企業的必答題。玲瓏已將綠色低碳理念融入核心戰略，致力於打造覆蓋全產業鏈的綠色生態體系。公司已制定明確的碳中和目標：到2035年減排52.07%，並於2050年實現淨零排放。
會議期間，玲瓏輪胎正式獲頒WBCSD會員證書。作為中國大陸首家加入全球可持續天然橡膠平台(GPSNR)的輪胎製造企業，玲瓏支持FSC認證天然橡膠項目，以幫助改善膠農生計、促進森林保護，並維護工人、原住民及當地社區的權益。在資源循環利用領域，玲瓏積極推動液態廢橡膠和熱解炭黑的應用，以高效利用廢舊輪胎並實現資源閉環循環。
本次會議的一大亮點，是玲瓏展示了其最新研發的由85%可持續材料構成的輪胎。該輪胎採用超過60%的生物基可再生材料以及約25%的循環再生材料，在中國輪胎行業中處於領先地位，並躋身全球領先行列。其採用稻殼灰白炭黑和生物基橡膠等創新材料替代傳統石油基原料，從源頭顯著降低產品碳足跡。更重要的是，該輪胎依然保持卓越性能，在滾動阻力和濕地制動等關鍵指標上達到歐盟輪胎標籤最高「A級」標準。
周令坤表示，85%可持續材料輪胎只是一個新的起點。玲瓏的長期目標是到2040年實現100%可持續材料輪胎。加入WBCSD標誌著國際社會對其可持續發展成果的認可，公司未來將深入參與全球相關議題討論，並攜手各方共同推動綠色出行未來。
SOURCE 山東玲瓏輪胎股份有限公司
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