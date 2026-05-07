玲瓏輪胎在世界可持續發展工商理事會展示可持續概念輪胎

會議期間，玲瓏輪胎正式獲頒WBCSD會員證書。作為中國大陸首家加入全球可持續天然橡膠平台(GPSNR)的輪胎製造企業，玲瓏支持FSC認證天然橡膠項目，以幫助改善膠農生計、促進森林保護，並維護工人、原住民及當地社區的權益。在資源循環利用領域，玲瓏積極推動液態廢橡膠和熱解炭黑的應用，以高效利用廢舊輪胎並實現資源閉環循環。

本次會議的一大亮點，是玲瓏展示了其最新研發的由85%可持續材料構成的輪胎。該輪胎採用超過60%的生物基可再生材料以及約25%的循環再生材料，在中國輪胎行業中處於領先地位，並躋身全球領先行列。其採用稻殼灰白炭黑和生物基橡膠等創新材料替代傳統石油基原料，從源頭顯著降低產品碳足跡。更重要的是，該輪胎依然保持卓越性能，在滾動阻力和濕地制動等關鍵指標上達到歐盟輪胎標籤最高「A級」標準。

周令坤表示，85%可持續材料輪胎只是一個新的起點。玲瓏的長期目標是到2040年實現100%可持續材料輪胎。加入WBCSD標誌著國際社會對其可持續發展成果的認可，公司未來將深入參與全球相關議題討論，並攜手各方共同推動綠色出行未來。

SOURCE 山東玲瓏輪胎股份有限公司