Linglong Tire นำเสนอแนวคิดยางรถยนต์เพื่อความยั่งยืนในการประชุมสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
07 May, 2026, 21:26 CST
มงเทรอซ์, สวิตเซอร์แลนด์, 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมประจำปีของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2569 ณ เมืองมงเทรอซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เข้าร่วมเกือบ 600 คนจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างมารวมตัวในเวทีระดับโลกด้านความยั่งยืนชั้นนำดังกล่าวเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ วาระการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 และเศรษฐกิจหมุนเวียน
Zhou Lingkun ประธาน Linglong Tire ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศจีน" โดยระบุว่า ด้วยบริบทของเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ระดับโลก การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นภารกิจที่จำเป็นสำหรับธุรกิจต่าง ๆ Linglong บูรณาการหลักการสีเขียวและคาร์บอนต่ำเข้ากับกลยุทธ์หลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม บริษัทตั้งเป้าเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างชัดเจน โดยมุ่งลดปริมาณลง 52.07% ภายในปี 2578 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
ระหว่างการประชุม Linglong Tire ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก WBCSD อย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้ผลิตยางรถยนต์รายแรกของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเข้าร่วมแพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อยางธรรมชาติอันยั่งยืน (GPSNR) Linglong สนับสนุนโครงการยางธรรมชาติที่ได้รับการรับรอง FSC เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกยาง ผลักดันการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงปกป้องสิทธิของคนงาน ชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่น ในด้านการรีไซเคิลทรัพยากร Linglong สนับสนุนการใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมยางและคาร์บอนแบล็กจากการไพโรไลซิสเพื่อใช้ประโยชน์จากยางซึ่งหมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในวงจรทรัพยากรแบบปิด
ไฮไลต์สำคัญคือการจัดแสดงยางรถยนต์รุ่นใหม่ของ Linglong ที่ประกอบด้วยวัสดุยั่งยืนถึง 85% โดยใช้วัสดุหมุนเวียนจากชีวภาพกว่า 60% และวัสดุรีไซเคิลประมาณ 25% ทำให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของจีนและอยู่ในกลุ่มผู้นำระดับโลก ยางรุ่นนี้ใช้วัสดุล้ำสมัย อาทิ เถ้าแกลบซิลิกา และยางชีวภาพ เพื่อทดแทนส่วนผสมแบบดั้งเดิมที่มาจากปิโตรเลียม ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมาก ที่สำคัญคือ ยังคงรักษาประสิทธิภาพระดับสูงสุด โดยผ่านมาตรฐานเกรด 'A' สูงสุดของฉลากยางรถยนต์สหภาพยุโรปในด้านสำคัญ ๆ อาทิ แรงต้านการหมุน และการเบรกบนพื้นเปียก
ประธาน Zhou ทิ้งท้ายว่า ยางซึ่งผลิตจากวัสดุยั่งยืน 85% เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่เท่านั้น เป้าหมายระยะยาวของ Linglong คือการผลิตยางจากวัสดุยั่งยืน 100% ภายในปี 2573 การเข้าร่วม WBCSD ถือเป็นการยอมรับในระดับสากลถึงความพยายามด้านความยั่งยืนของบริษัท และบริษัทวางแผนที่จะมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการหารือระดับโลกเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับการคมนาคมขนส่ง
