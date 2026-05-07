Linglong Tire Perkenal Tayar Konsep Lestari di World Business Council for Sustainable Development

MONTREUX, Switzerland, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Dari 27-28 April 2026, Mesyuarat Tahunan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) telah diadakan di Montreux, Switzerland. Forum kelestarian global utama ini menghimpunkan hampir 600 peserta daripada syarikat terkemuka di seluruh dunia untuk membincangkan topik kritikal seperti agenda pengurangan emisi 2030 dan ekonomi kitaran.

Andy Zhou, CEO of Linglong Tire, delivers a presentation at WBCSD (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Presiden Linglong Tire, Zhou Lingkun, telah dijemput untuk berucap di sesi "Amalan Perniagaan Lestari China". Beliau menyatakan bahawa dalam konteks matlamat "dwikarbon" global, pembangunan lestari menjadi tugas wajib perniagaan. Linglong mengintegrasikan prinsip hijau dan rendah karbon ke dalam strategi terasnya, bertujuan untuk membina ekosistem hijau dalam seluruh rantaian industri. Syarikat menetapkan sasaran keneutralan karbon yang jelas: pengurangan sebanyak 52.07% menjelang 2035 dan mencapai emisi sifar bersih menjelang 2050.

Semasa mesyuarat, Linglong Tire menerima secara rasmi sijil keahlian WBCSD. Sebagai pengeluar tayar pertama di tanah besar China yang menyertai Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR), Linglong menyokong projek getah asli yang diperakui FSC bagi menyokong mata pencarian pekebun getah, menyumbang kepada pemeliharaan hutan serta melindungi hak pekerja, masyarakat peribumi dan komuniti setempat. Dalam bidang kitar semula sumber, Linglong menggalakkan penggunaan getah sisa cecair dan karbon hitam pirolisis untuk memanfaatkan tayar terbuang secara berkesan dan memastikan kitaran sumber tertutup.

Sorotan utama ialah pameran Linglong bagi tayar baru dibangunkan yang terdiri daripada 85% bahan lestari. Tayar ini menggunakan lebih 60% bahan boleh baharu berasaskan bio dan kira-kira 25% bahan kitar semula, meletakkannya di barisan hadapan industri tayar Cina serta dalam kalangan peneraju global. Ia menggunakan bahan inovatif seperti silika abu sekam padi dan getah berasaskan bio untuk menggantikan bahan berasaskan petroleum tradisional, sekali gus mengurangkan jejak karbon produk dengan ketara daripada sumber. Apa yang penting, ia mengekalkan prestasi bertaraf tinggi, memenuhi piawaian gred 'A' tertinggi EU Tire Label dalam aspek utama seperti rintangan guling dan brek pada permukaan basah.

Presiden Zhou menyatakan bahawa tayar yang diperbuat daripada 85% bahan lestari hanyalah titik permulaan baharu. Matlamat jangka panjang Linglong adalah untuk mencapai tayar yang terdiri daripada 100% bahan lestari menjelang 2040. Penyertaan dalam WBCSD menandakan pengiktirafan antarabangsa terhadap usaha kelestariannya dan syarikat merancang untuk terlibat secara mendalam dalam perbincangan global untuk bekerjasama demi masa depan lebih hijau untuk mobiliti.

SOURCE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.