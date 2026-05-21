海康威視推出觀瀾編碼技術

在大規模安防項目部署場景中，觀瀾編碼技術可將硬盤空間需求與機架佔用面積縮減一半，同時大幅降低長期用電能耗，有效節省項目全生命週期的總體擁有成本。

聚焦核心畫面，削減存儲成本

傳統編碼技術對所有像素採用統一處理方式，使得用戶只能在高清畫質與高效存儲之間二選一。觀瀾編碼技術徹底打破這一局限。該技術通過精準的感興趣區域(ROI)分割來識別畫面內的人員、車輛等關鍵目標並完整保留高清畫質，同時對冗余的背景數據進行超高倍率壓縮。

海康威視國際業務中心副總裁楊健表示：「長久以來，提升存儲效率往往以犧牲畫質為代價，如今這一局面已然改變。觀瀾編碼技術先識別畫面內容，再智能判定哪些畫面信息需要高清留存。」

該技術融合了兩種互補模式：動態感知模式可實時調整碼率分配，保障複雜、快速移動場景下的畫面細節完整；靜態優化模式則針對靜止或低動態畫面實現極致壓縮，將某些幀的數據量壓縮至僅數十字節。雙模式協同運作，讓視頻編碼告別「一刀切」的處理模式，邁向智能化的按需編碼新範式。

多場景實測驗證

傳統H.265編碼與觀瀾編碼技術的內部對比測試結果印證了其穩定的碼率節省能力：

- 食堂（全天24小時）：全天人流波動下節省49%

- 園區車道出入口（30分鐘）：人流高峰時段節省42%

- 園區大廳（2小時）：標準室內場景下節省38%

- 商業街（1小時）：高複雜度、高人員流動場景下節省18%

兼容通用標準，無縫落地無需遷移

觀瀾編碼技術基於H.265標準開發，可完美適配市面現有的H.265解碼器、海康威視及第三方設備，並支持先進的AI智能分析。技術應用後，編碼格式、幀率、分辨率均保持不變，無論是新項目還是現有項目，均可便捷快速部署。

覆蓋海康威視全系產品線

目前觀瀾編碼技術已支持海康威視深眸(X)系列網絡攝像機、PTZ攝像機、Ultra系列攝像機、搭載ColorVu 3.0技術的攝像機及DVR產品，後續還將陸續覆蓋更多產品線。該技術適用於企業園區、連鎖零售、公共場所、關鍵設施等各類應用環境。

將AI直接嵌入編解碼器，觀瀾編碼技術的問世標誌著視頻編解碼技術邁入新階段——每一份視頻數據都可按需採集、智能壓縮、精準存儲。這是從「逐像素壓縮」到「智能理解視頻」的根本性轉變。欲瞭解更多信息，請訪問觀瀾編碼技術頁面，或聯繫您所在區域的海康威視代表預約現場演示。

SOURCE Hikvision