海康威視發佈2025全年及2026年第一季度財務業績

進入2026年，該公司保持強勁發展勢頭。第一季度總營收達207.2億元人民幣（約合29億美元），同比增長11.78%，淨利潤同比增長36.42%，達27.8億元人民幣（約合3.9億美元）。值得注意的是，第一季度毛利率提升了4.16個百分點，達到49.09%。

人工智能物聯網戰略推動全球增長

憑借二十年來在行業內的領先地位，海康威視已鞏固其在人工智能物聯網(AIoT)領域的佈局。這一戰略轉型正取得顯著成效，從其2025年的穩健增長以及2026年的強勁開局便可見一斑。

過去一年，該公司來自海外市場的主營業務營收增至272.2億元人民幣（約合38.1億美元），占總營收的29.42%。尤其是新興市場，呈現出持續強勁的增長態勢。

除視頻產品外，海康威視的非視頻業務板塊（包括門禁系統、報警系統和商用顯示屏等）也實現了快速增長，成為營收增長的強勁引擎。此外，創新業務也保持高度競爭力，實現營收254.5億元人民幣（約合35.6億美元），占總營收的27.51%。

推進大規模人工智能模型發展

海康威視積極推進AIoT技術研發，其觀瀾大模型將視覺、語言及多模態能力集成於產品中，大幅提升了複雜環境下的精準度與效率。例如，將音頻大模型應用於設備質量檢測，使缺陷零部件的檢出率提升了70%。

基於自身基礎能力，海康威視已成功在智能製造、物流、環境保護等多個行業領域部署行業專用模型。

持續致力於研發與創新

技術創新始終是海康威視發展的核心驅動力。2025年，該公司研發投入達117.5億元人民幣（約合16.5億美元），佔全年總營收的12.70%。過去六年間，其累計研發投入超過80億美元，且每年均將超過10%的營收用於研發領域。

這一持續投入強化了該公司的知識產權儲備。截至2025年底，海康威視在全球範圍內累計獲得授權專利12,981項，其中發明專利占比達57%。

展望未來

今年正值海康威視成立25週年，該公司始終秉持創立之初「做正確之事、走正確之路」的承諾，砥礪前行。展望未來，海康威視將聚焦高質量發展、持續創新與運營效率提升，為全球客戶、合作夥伴及利益相關方創造長期價值。

如需查閱海康威視2025年年報，請點擊此處。

[1] 美元金額按2025年中國外匯交易中心(CFETS)公佈的平均匯率1美元=7.1429元人民幣換算

SOURCE Hikvision