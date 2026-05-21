Hikvision เปิดตัว Guanlan Encoding เทคโนโลยีบีบอัดวิดีโอด้วย AI ลดต้นทุนจัดเก็บข้อมูลสูงสุด 50%

News provided by

Hikvision

21 May, 2026, 23:54 CST

หางโจว, จีน, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hikvision เปิดตัว Guanlan Encoding เทคโนโลยีบีบอัดวิดีโอด้วย AI ช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเฉลี่ย 30%-50% โดยไม่ลดทอนคุณภาพของวิดีโอ

เมื่อความละเอียดวิดีโอสูงขึ้น จำนวนกล้องในระบบเพิ่มมากขึ้น และระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูลยาวนานขึ้น ต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลจึงกลายเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยวิดีโอ ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยี Guanlan Encoding จึงได้รับการพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากล H.265 และขับเคลื่อนด้วย Guanlan Large-Scale AI Model ของ Hikvision เพื่อขยายขีดความสามารถของ Guanlan จากการวิเคราะห์วิดีโอไปสู่กระบวนการเข้ารหัสข้อมูล

Hikvision launches AI-powered Guanlan Encoding, cutting video storage by up to 50% (PRNewsfoto/Hikvision)
ในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ Guanlan Encoding สามารถลดการใช้ฮาร์ดดิสก์และพื้นที่แร็กลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง ทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบตลอดอายุโครงการลดลง

คงความคมชัด ลดพื้นที่จัดเก็บ

ระบบเข้ารหัสวิดีโอแบบดั้งเดิมไม่สามารถแยกแยะส่วนสำคัญของภาพได้ และประมวลผลทุกพิกเซลของภาพด้วยความสำคัญเท่ากัน ผู้ใช้งานจึงต้องเลือกระหว่างภาพความละเอียดสูงแต่กินพื้นที่จัดเก็บ กับประหยัดพื้นที่จัดเก็บแต่คุณภาพของภาพลดลง อย่างไรก็ดี Guanlan Encoding ช่วยขจัดข้อจำกัดดังกล่าว ด้วยการระบุวัตถุสำคัญในภาพ เช่น บุคคลและยานพาหนะ และคงความคมชัดของวัตถุไว้เต็มที่ผ่านการแยกพื้นที่สำคัญในภาพอย่างแม่นยำ พร้อมกับบีบอัดข้อมูลพื้นหลังที่ไม่จำเป็น

"ที่ผ่านมานั้น การประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมักต้องแลกมาด้วยคุณภาพของภาพที่ลดลง จนกระทั่งวันนี้" Jason Yang รองประธาน Hikvision International Business Center กล่าว "Guanlan Encoding วิเคราะห์ภาพก่อน แล้วจึงตัดสินใจว่าส่วนใดควรถูกเก็บรักษาไว้ด้วยความคมชัดสูงสุด"

เทคโนโลยีนี้ผสานการทำงานของสองโหมดหลัก ได้แก่ Dynamic Sensing ที่สามารถปรับการจัดสรรบิตเรตแบบเรียลไทม์เพื่อรักษารายละเอียดในฉากที่ซับซ้อนและมีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว และ Static Optimization ที่ใช้การบีบอัดขั้นสูงกับภาพนิ่งหรือมีการเคลื่อนไหวน้อย โดยบางเฟรมอาจลดขนาดเหลือเพียงไม่กี่สิบไบต์ ทั้งสองโหมดช่วยเปลี่ยนการเข้ารหัสวิดีโอจากแบบ one-size-fits-all ไปสู่การเข้ารหัสอัจฉริยะแบบ encode-on-demand

ทดสอบแล้วในหลากหลายสถานที่

ผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง H.265 แบบดั้งเดิม กับ Guanlan Encoding ยืนยันว่าประหยัดบิตเรตได้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายสถานที่ ดังนี้

  • โรงอาหาร (24 ชั่วโมง): ประหยัดบิตเรตได้ 49% ท่ามกลางการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน
  • ทางเข้าอาคารสำนักงาน (30 นาที): ประหยัดบิตเรตได้ 42% ในช่วงเวลาที่มีผู้คนหนาแน่นที่สุด
  • ล็อบบี้องค์กร (2 ชั่วโมง): ประหยัดบิตเรตได้ 38% ในสภาพแวดล้อมภายในอาคารทั่วไป
  • ย่านการค้าที่พลุกพล่าน (1 ชั่วโมง): ประหยัดบิตเรตได้ 18% ในฉากที่มีความซับซ้อนและกิจกรรมหนาแน่น

รองรับมาตรฐานเดิม ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องย้ายระบบ

เนื่องจาก Guanlan Encoding พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน H.265 จึงสามารถทำงานร่วมกับตัวถอดรหัส H.265 ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น ทั้งอุปกรณ์ของ Hikvision และอุปกรณ์จากผู้ผลิตรายอื่น รวมถึงรองรับการวิเคราะห์ด้วย AI ขั้นสูง โดยรูปแบบการเข้ารหัส เฟรมเรต และความละเอียดของภาพยังคงเหมือนเดิม ทำให้นำไปใช้งานทั้งในโครงการใหม่และโครงการเดิมได้อย่างง่ายดาย

พร้อมใช้งานในหลากหลายผลิตภัณฑ์ของ Hikvision

Guanlan Encoding รองรับผลิตภัณฑ์ Hikvision DeepinView(X)-Series Network Cameras, PTZ Cameras, Ultra-Series Cameras, Cameras with ColorVu 3.0 รวมถึง DVRs และจะขยายการรองรับไปยังผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติมในอนาคต เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายสถานที่ ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ เครือข่ายห้างค้าปลีก พื้นที่สาธารณะ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

ด้วยการฝัง AI ลงในระบบเข้ารหัสโดยตรง Guanlan Encoding จึงเป็นอีกก้าวสำคัญสู่อนาคตที่ทุกไบต์ของวิดีโอจะถูกบันทึก บีบอัด และจัดเก็บอย่างมีเป้าหมาย นับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการบีบอัดตามพิกเซล ไปสู่การบีบอัดโดยคำนึงถึงความสำคัญของข้อมูล ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Guanlan Encoding หรือติดต่อผู้แทน Hikvision ประจำพื้นที่ของท่านเพื่อนัดหมายสาธิตการใช้งานจริง

SOURCE Hikvision

