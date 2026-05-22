Hikvision prináša AI do kompresie videa s Guanlan Encoding - zníženie nákladov na úložisko až o 50 %
May 22, 2026, 04:01 ET
HANGZHOU, Čína, 22. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hikvision oznámila spustenie Guanlan Encoding, technológie kompresie videa s podporou AI, ktorá prináša priemernú úsporu úložiska o 30 % až 50 % bez kompromisov v kvalite kritických záberov.
S rastúcim rozlíšením, rozširovaním počtu kanálov a predlžovaním doby uchovávania sa úložiská stali jedným z dominantných faktorov nákladov v oblasti video zabezpečenia. Guanlan Encoding je založené na medzinárodnom štandarde H.265 a je podporované veľkorozmerným modelom AI Guanlan od spoločnosti Hikvision. Rozširuje technológiu Guanlan z oblasti video analytiky do oblasti kódovania.
V bezpečnostných nasadeniach, najmä v tých rozsiahlejších, dokáže Guanlan Encoding znížiť požiadavky na pevné disky a priestor v racku na polovicu. Zároveň výrazne znižuje dlhodobú spotrebu energie – čím sa redukujú celkové náklady na vlastníctvo počas celého životného cyklu projektu.
Zachovajte sústredenie, redukujte úložisko
Bežné kodeky zaobchádzajú s každým pixelom rovnako, čo núti operátorov rozhodovať sa medzi snímkami s vyšším rozlíšením a efektívnejším ukladaním. Guanlan Encoding túto dilemu eliminuje. Identifikuje kľúčové objekty v scéne – ako sú ľudia a vozidlá – a zachováva ich v plnej jasnosti prostredníctvom presnej segmentácie oblasti záujmu (ROI) a zároveň aplikuje ultra komprimovanie na redundantné dáta na pozadí.
„Efektivita úložiska bola takmer vždy na úkor kvality – až doteraz," povedal Jason Yang, viceprezident spoločnosti Hikvision International Business Center. „Guanlan Encoding si najprv pozrie obrázok – až potom rozhodne, čo je potrebné zachovať v plnej jasnosti."
Technológia kombinuje dva doplňujúce sa režimy. Dynamic Sensing prispôsobuje prideľovanie bitovej rýchlosti v reálnom čase, aby sa zachovali detaily v zložitých scénach s rýchlym pohybom. Static Optimization aplikuje ultravysokú kompresiu na statické alebo nízko pohyblivé zábery, čím niektoré snímky redukuje len na niekoľko desiatok bajtov. Spoločne posúvajú kódovanie videa z univerzálneho riešenia smerom k inteligentnému prístupu kódovania na požiadanie.
Testované v rôznych scénach
Interné porovnávacie testy medzi konvenčným kódovaním H.265 a Guanlan Encoding potvrdzujú konzistentné úspory bitovej rýchlosti:
- Jedáleň (24 hodín): 49 % úspora pri celodennom kolísaní prevádzky
- Vstup do mestského parku (30 minút): 42 % úspora počas prevádzky v špičke
- Firemný vestibul (2 hodiny): 38 % úspora v štandardnom vnútornom prostredí
- Rušná obchodná ulica (1 hodina): 18 % úspora vo vysoko komplexnej a vysokoaktívnej scéne
V súlade s normami, nulová migrácia
Keďže Guanlan Encoding je založené na štandarde H.265, bezproblémovo spolupracuje s existujúcimi dekodérmi H.265, zariadeniami Hikvision aj tretích strán a podporuje pokročilú analytiku pomocou AI. Formát kódovania, frekvencia snímok a rozlíšenie zostávajú nezmenené, čo uľahčuje ich prijatie v nových aj existujúcich projektoch.
Dostupné vo všetkých produktových radoch Hikvision
Guanlan Encoding je podporované na sieťových a PTZ kamerách Hikvision série DeepinView(X), kamerách série Ultra, kamerách s ColorVu 3.0 a DVR, pričom sa bude priebežne rozširovať na ďalšie produktové rady. Táto technológia je vhodná pre širokú škálu prostredí, od podnikových kampusov a maloobchodných reťazcov až po verejné priestory a kritické zariadenia.
Priamym vložením AI do kodeku predstavuje Guanlan Encoding krok k budúcnosti, kde je každý bajt videa zachytený, komprimovaný a uložený cielene. Ide o prechod od kompresie na základe pixelu ku kompresii na základe významu. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku Guanlan Encoding alebo kontaktujte svojho regionálneho zástupcu spoločnosti Hikvision a dohodnite si ukážku naživo.
