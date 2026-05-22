شركة Hikvision تجلب الذكاء الاصطناعي إلى مجال ضغط الفيديو عبر تقنية Guanlan Encoding، لخفض تكاليف التخزين بنسبة تصل إلى 50%

هانغتشو، الصين، 22 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Hikvision عن إطلاق تقنية Guanlan Encoding، وهي تقنية لضغط الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بمتوسط توفير في سعة التخزين يتراوح ما بين 30% و50% دون التأثير على جودة اللقطات المهمة.

مع ارتفاع دقة الفيديو، وزيادة عدد القنوات، وامتداد فترات الاحتفاظ بالتسجيلات، أصبحت تكاليف التخزين أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة أنظمة الأمن بالفيديو. تستند تقنية Guanlan Encoding إلى معيار H.265 الدولي، كما تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي واسع النطاق Guanlan من شركة Hikvision. تمثل هذه التقنية استخدام Guanlan من مجال تحليلات الفيديو إلى مسار ترميز الفيديو نفسه.

Hikvision launches AI-powered Guanlan Encoding, cutting video storage by up to 50%

في تطبيقات الأمن، خصوصًا المشاريع واسعة النطاق، يمكن لتقنية Guanlan Encoding خفض متطلبات الأقراص الصلبة (HDD) ومساحة الرفوف إلى النصف، مع تقليل استهلاك الطاقة على المدى الطويل بشكلٍ ملحوظ، ما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية للملكية طوال دورة حياة المشروع.

الحفاظ على التركيز وتقليل متطلبات التخزين

تعامل برامج الترميز التقليدية جميع وحدات البكسل بالطريقة نفسها، ما يجبر المشغلين على الاختيار بين الحصول على صور عالية الدقة أو تحقيق كفاءة أكبر في التخزين. لكن تقنية Guanlan Encoding تنهي هذه المعضلة. فهي تحدد العناصر الرئيسية داخل المشهد — مثل الأشخاص والمركبات — وتحافظ عليها بدرجة وضوح كاملة عبر تقسيم دقيق لمناطق الاهتمام (ROI)، في حين تقوم بضغط بيانات الخلفية غير الضرورية بمعدلات فائقة.

قال Jason Yang، نائب رئيس مركز الأعمال الدولية في Hikvision: "لطالما جاءت كفاءة التخزين على حساب الجودة – حتى الآن". "لكن تقنية Guanlan Encoding تنظر أولًا إلى الصورة – ثم تقرر ما الذي يستحق الاحتفاظ به بأقصى درجة من الوضوح".

وتجمع التقنية بين وضعين متكاملين. الاستشعار الديناميكي الذي يُكيّف توزيع معدل البت بشكلٍ فوري، بهدف الحفاظ على التفاصيل داخل المشاهد المعقدة والسريعة الحركة. التحسين الثابت الذي يُطبق ضغطًا فائق الارتفاع على اللقطات الثابتة أو منخفضة الحركة، ما يقلص حجم بعض الإطارات إلى بضع عشرات من البايتات فقط. ومعًا، ينقل هذان الوضعان عملية ترميز الفيديو من نموذج موحد يناسب الجميع إلى نهج ذكي يعتمد على الترميز حسب الطلب.

اختبارات ناجحة عبر مجموعة متنوعة من المشاهد

أكدت اختبارات المقارنة الداخلية بين ترميز H.265 التقليدي وتقنية Guanlan Encoding تحقيق وفورات ثابتة في معدل نقل البيانات (Bitrate)، وذلك على النحو التالي:

الكافتيريا (24 ساعة): توفير بنسبة 49% عبر تقلبات الحركة طوال اليوم

مدخل مُجمع المكاتب (30 دقيقة): توفير بنسبة 42% خلال أوقات الذروة

ردهة الشركة (ساعتان): توفير بنسبة 38% في بيئة داخلية قياسية

شارع تجاري مزدحم (ساعة واحدة): توفير بنسبة 18% في مشهد عالي التعقيد وكثيف النشاط

متوافقة مع المعايير ولا تتطلب ترحيل البيانات

بما أن تقنية Guanlan Encoding تعتمد على معيار H.265، فهي تعمل بسلاسة مع أجهزة فك ترميز H.265 الحالية، سواء من Hikvision أو من جهات خارجية، كما تدعم تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما تبقى صيغة الترميز ومعدل الإطارات ودقة الفيديو دون تغيير، ما يجعل اعتماد التقنية أمرًا سهلًا سواء في المشاريع الجديدة أو القائمة بالفعل.

متوفرة عبر خطوط منتجات Hikvision المختلفة

تقنية Guanlan Encoding من Hikvision مدعومة في كاميرات الشبكات وكاميرات PTZ من سلسلة Hikvision DeepinView(X)، وكاميرات سلسلة Ultra، والكاميرات المزودة بتقنية ColorVu 3.0، إضافة إلى أجهزة DVR، مع خطط مستمرة لتوسيع الدعم ليشمل المزيد من خطوط المنتجات. وتناسب هذه التقنية مجموعة واسعة من البيئات، بدءًا من المجمعات المؤسسية وسلاسل متاجر التجزئة، وصولًا إلى المرافق العامة والمنشآت الحيوية.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل برنامج الترميز (Codec)، تمثل تقنية Guanlan Encoding خطوة نحو مستقبل يتم فيه التقاط كل بايت من الفيديو وضغطه وتخزينه بطريقة قائمة على الفهم والسياق. هذا هو التحول من مفهوم "الضغط بحسب البكسلات" إلى "الضغط بحسب المعنى". لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة صفحة Guanlan Encoding على الإنترنت، أو تواصل مع ممثل Hikvision الإقليمي لحجز عرض توضيحي مباشر.

