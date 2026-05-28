西安加速產業升級，擘畫全球貿易與科技創新新藍圖

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Xi'an Municipal Government

28 5月, 2026, 20:03 CST

西安2026年5月28日 /美通社/ -- 2026年5月21日至25日，第十屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會（簡稱「絲博會」）在西安隆重舉辦。

作為東道主城市，西安重點舉辦了中歐班列經濟圈全球合作洽談會、2026年第十二屆國際商協會貿易與投資洽談會暨第一屆中企出海對接會、2026年女企業家投資合作懇談會以及港貿產融合（中歐班列經濟圈）特色展區等四項重要活動。充分彰顯其作為「一帶一路」核心節點城市和全球投資熱土的戰略地位。

蓬勃發展的西安經開區
蓬勃發展的西安經開區

其中，正式發佈一本包含871個重點招商項目的投資手冊，並推出「中企出海（西安）綜合服務港」。

這些活動吸引了來自「一帶一路」沿線國家和地區的數百名國際嘉賓、商協會負責人和企業家齊聚西安，圍繞提效率、降成本、優服務，深入探討港貿產融合發展與全球合作新空間。

西安市投資合作局、西安市發展和改革委員會、西安市工業和信息化局、西安市科學技術局、西安市數據局、西安市自然資源和規劃局、六個部門聯手推介發展機遇，從發展規劃、產業體系、科技創新、數字政府到空間佈局等。

重點包括「十五五」規劃的「三個中心和兩個樞紐」戰略，涵蓋26個行業和19條產業鏈（新能源汽車、半導體、新能源、氫能、具身智能等）的升級版產業體系，以及「人工智能+」能力和數字政府成果，例如「絲綢之路數據港」基礎設施和鴻蒙生態系統在智能交通領域的應用，以及公共數據開發和利用場景。

除了特色展區亮點紛呈，還成功簽署多項高價值合作協議，涵蓋物流通道建設、產業項目落地、跨境貿易等領域。進一步彰顯了西安在跨境物流、產業協同和國際合作方面的強勁動能。

西安將持續優化營商環境，誠邀全球投資者成為「城市合夥人」，共同打造更具活力的產業經濟圈，攜手譜寫絲路合作新篇章。

SOURCE Xi'an Municipal Government

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