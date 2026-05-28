Xi'an Percepat Transformasi Industri, Lakar Pelan Baharu bagi Perdagangan Global dan Inovasi Teknologi

XI'AN, China, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ekspo Antarabangsa Laluan Sutera (Silk Road International Exposition) Ke-10 dan Forum Pelaburan dan Perdagangan bagi Kerjasama antara China Timur dan Barat ("Ekspo Antarabangsa Laluan Sutera Ke-10") berjaya dianjurkan dari 21 hingga 25 Mei di Xi'an.

Sebagai bandar tuan rumah, Xi'an mengetengahkan peranan strategiknya sebagai hab teras Jalur dan Jalan serta pusat pelaburan global menerusi empat acara utama yang dianjurkan, termasuk Pameran Kerjasama Global bagi Lingkaran Ekonomi Perkhidmatan Keretapi Ekspress China-Eropah, Pameran Perdagangan dan Pelaburan Persatuan Dewan Perniagaan Antarabangsa Ke-12 serta Acara Padanan Perniagaan Perusahaan China Pertama, Simposium Pelaburan dan Kerjasama Usahawan Wanita 2026, serta zon pameran khas mengenai integrasi pelabuhan-perdagangan-industri bagi Jalur Ekonomi Perkhidmatan Keretapi Ekspress China-Eropah.

Bandar itu turut melancarkan manual pelaburan rasmi yang menampilkan 871 projek pelaburan utama serta memperkenalkan "Pangkalan Perkhidmatan Komprehensif Perusahaan China Melangkah ke Global (Xi'an)."

Acara-acara tersebut menghimpunkan ratusan tetamu antarabangsa, pemimpin Dewan Perniagaan dan usahawan dari negara serta wilayah di sepanjang Jalur dan Jalan ke Xi'an bagi meneroka integrasi pelabuhan-perdagangan-industri dan kerjasama global dengan fokus terhadap kecekapan, pengurangan kos dan pengoptimuman perkhidmatan.

Enam jabatan perbandaran Xi'an termasuk Biro Kerjasama Pelaburan Perbandaran Xi'an, Suruhanjaya Pembangunan dan Reformasi Perbandaran Xi'an, Biro Industri dan Teknologi Maklumat Perbandaran Xi'an, Biro Sains dan Teknologi Perbandaran Xi'an, Biro Data Perbandaran Xi'an serta Biro Sumber Asli dan Perancangan Perbandaran Xi'an turut memperkenalkan peluang pembangunan merangkumi perancangan, industri, inovasi, kerajaan digital dan susun atur spatial. Antara sorotan utama termasuk strategi "tiga pusat dan dua hab" dalam Rancangan Lima Tahun Ke-15, sistem industri yang dinaik taraf meliputi 26 sektor dan 19 rantaian industri (kenderaan tenaga baharu (NEV), semikonduktor, tenaga baharu, hidrogen dan kecerdasan terkandung, dll), selain keupayaan "AI+" dan pencapaian kerajaan digital seperti infrastruktur "Port Data Laluan Sutera" serta aplikasi ekosistem Harmony dalam pengangkutan pintar dan pembangunan serta penggunaan data awam.

Selain pameran, Xi'an turut menandatangani pelbagai perjanjian bernilai tinggi melibatkan koridor logistik, projek industri dan perdagangan rentas sempadan, sekali gus menonjolkan momentum kukuh bandar ini dalam logistik rentas sempadan, sinergi industri dan kerjasama global.

Pada masa depan, Xi'an akan terus memperkukuh persekitaran perniagaannya dan mengalu-alukan pelabur global untuk menjadi "Rakan Kongsi Bandar", bersama-sama membangunkan lingkaran ekonomi industri yang dinamik serta membuka lembaran baharu kerjasama Laluan Sutera.

