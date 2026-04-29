在西安，來自世界各地的市長共同探討絲路城市發展的實踐路徑
新聞提供者Xi'an Municipal Government
29 4月, 2026, 16:37 CST
西安2026年4月29日 /美通社/ -- 4月27日至29日，2026「世界市長對話•西安」活動舉行。多國城市市長聚集古絲綢之路起點，共同探討城市高質量發展的實踐路徑。以「絲路起點•和合共生：科技與文化賦能城市高質量發展」為主題，採用圓桌對話、情景式對話、沉浸式文化體驗及深入調研參訪相結合的形式，將對話場域延伸至智慧城市運行前沿、智能製造生產線及世界文化遺產現場，讓嘉賓零距離感知數字技術如何重塑城市治理肌理、驅動產業轉型升級。
他們在長安雲•西安科技館、西安城市規劃館，感受西安在科技創新、硬核製造、航空航天等領域的雄厚實力與古今交融的城市風貌；同時，也走進大唐不夜城，與身著漢服的「李白」對詩，在光影流轉間親歷一場盛唐的重逢。
在西安，歷史從未遠去，它活在當下。他們看到的西安城牆是世界上規模最大、保存最完好的古城牆之一，如今它由現代化的監測系統守護著。超過3000個傳感器和人工智能算法實時追蹤每一塊磚的狀態，為這座擁有1400年歷史的古城牆的保護提供支持。
除了文化底蘊之外，西安也在不斷拓展其工業基礎。在西安經開區的吉利汽車「黑燈工廠」裡，934台機器人以接近一分鐘的間隔組裝汽車，無需現場照明即可高效運轉。在西安的高科技產業涵蓋光子學和醫療設備等領域，本地研發的技術正日益走向國際市場。
作為一座內陸城市，西安充分利用中歐班列的優勢，將自身打造成為連接亞歐大陸的物流樞紐。2025年，西安鐵路樞紐處理了超過6000列貨運列車，來自中亞的糧食進口和高科技產品出口均經由同一走廊運輸。
他們還考察了數字系統在基礎設施、公共服務和文化生產中的應用，將現代科技融入到歷史悠久的城市環境中。當「長安之夜」的華燈亮起，中外嘉賓共同發佈「世界市長對話 —— 絲路城市發展西安共識」。對與會者而言，西安展現了絲綢之路的歷史起點如何發展成為全球貿易的活躍樞紐，並不斷拓展與區域供應鏈的聯繫，正是歷史悠久的城市中心如何適應全球變化的一個例證。
SOURCE Xi'an Municipal Government
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