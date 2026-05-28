ซีอานเร่งเครื่องยกระดับภาคอุตสาหกรรม กางแผนแม่บทใหม่ขับเคลื่อนการค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก

News provided by

Xi'an Municipal Government

29 May, 2026, 01:41 CST

ซีอาน, จีน, 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับงานมหกรรมเส้นทางสายไหมนานาชาติ และการประชุมฟอรัมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของจีน ครั้งที่ 10 ("10th Silk Road Intl. Expo") ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ นครซีอาน

The Dynamically Growing Xi'an Economic and Technological Development Zone (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)
ซีอานในฐานะเมืองเจ้าภาพ ได้ตอกย้ำบทบาททางยุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางหลักของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ตลอดจนการเป็นทำเลทองเนื้อหอมสำหรับการลงทุนระดับโลก ผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไฮไลต์สำคัญ 4 งาน ได้แก่ งานมหกรรมความร่วมมือระดับโลกเพื่อวงแหวนเศรษฐกิจรถไฟด่วนจีน-ยุโรป, มหกรรมการค้าและการลงทุนสมาคมหอการค้านานาชาติ ครั้งที่ 12 และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสำหรับวิสาหกิจจีน ครั้งที่ 1, การประชุมสัมมนาความร่วมมือและการลงทุนของนักธุรกิจหญิงประจำปี 2569 และโซนจัดแสดงนิทรรศการพิเศษว่าด้วยการบูรณาการหน้าด่าน-การค้า-อุตสาหกรรม ของแถบเศรษฐกิจรถไฟด่วนจีน-ยุโรป

นครซีอานได้เปิดตัวคู่มือแนะนำการลงทุนอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวบรวมโครงการลงทุนระดับแม่เหล็กไว้มากถึง 871 โครงการ พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ "Chinese Enterprises Going Global (Xi'an) Comprehensive Service Port"

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ ได้ดึงดูดตัวแทนจากนานาชาติ ผู้นำหอการค้า ตลอดจนผู้ประกอบการจากประเทศและภูมิภาคตามแนวโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางรวมกว่าหลายร้อยราย ให้มารวมตัวกัน ณ นครซีอาน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนโอกาสใหม่ ๆ จากการบูรณาการหน้าด่าน-การค้า-อุตสาหกรรม ตลอดจนความร่วมมือในระดับโลก โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะเดียวกัน 6 หน่วยงานหลักของเทศบาลนครซีอาน อันได้แก่ สำนักงานความร่วมมือด้านการลงทุน, คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูป, สำนักงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานข้อมูลดิจิทัล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและการวางแผน ได้ร่วมกันเผยโอกาสทางการเติบโตที่ครอบคลุมทั้งในด้านการวางแผน ภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรม รัฐบาลดิจิทัล และการจัดสรรพื้นที่เชิงยุทธ์ โดยมีไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ยุทธศาสตร์ "3 ศูนย์กลาง 2 ศูนย์รวม" ตามแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 พร้อมด้วยการยกระดับระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม 26 สาขา และ 19 ห่วงโซ่ (อาทิ ยานยนต์พลังงานใหม่ เซมิคอนดักเตอร์ พลังงานใหม่ พลังงานไฮโดรเจน และปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว) นอกเหนือจากนี้ ยังมีการโชว์ศักยภาพในการผสานรวมเทคโนโลยี "AI+" และความสำเร็จของรัฐบาลดิจิทัล เช่น โครงสร้างพื้นฐาน "ศูนย์ข้อมูลเส้นทางสายไหม" รวมถึงการนำระบบนิเวศ Harmony มาใช้ในระบบคมนาคมอัจฉริยะ ตลอดจนโมเดลต้นแบบในการนำข้อมูลสาธารณะมาพัฒนาและใช้ประโยชน์

นอกเหนือจากการจัดมหกรรมต่าง ๆ แล้ว นครซีอานยังประสบความสำเร็จในการลงนามข้อตกลงมูลค่ามหาศาลอีกหลายฉบับ ทั้งในด้านเส้นทางขนส่งโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม และการค้าข้ามพรมแดน ซึ่งช่วยตอกย้ำให้เห็นแรงขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งของเมืองนี้ในการพัฒนาโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน การผสานพลังร่วมทางอุตสาหกรรม และความร่วมมือในระดับสากล

สำหรับอนาคตข้างหน้า นครซีอานยังคงเดินหน้ายกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาร่วมเป็น "พันธมิตรของเมือง" เพื่อร่วมกันสร้างวงแหวนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีความคึกคัก และเปิดบทใหม่ของความร่วมมือบนเส้นทางสายไหม

SOURCE Xi'an Municipal Government

Xi'an Percepat Transformasi Industri, Lakar Pelan Baharu bagi Perdagangan Global dan Inovasi Teknologi

Ekspo Antarabangsa Laluan Sutera (Silk Road International Exposition) Ke-10 dan Forum Pelaburan dan Perdagangan bagi Kerjasama antara China Timur dan ...
Di Xi'an, Datuk Bandar Seluruh Dunia Teroka Laluan untuk Bandar Laluan Sutera Imbangi Warisan Purba dengan Industri Moden

Dialog Datuk Bandar Global 2026•Xi'an bermula secara rasmi, membawa datuk bandar dari pelbagai negara untuk berhimpun di Xi'an, China, iaitu titik...
