ซีอานเร่งเครื่องยกระดับภาคอุตสาหกรรม กางแผนแม่บทใหม่ขับเคลื่อนการค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก
29 May, 2026, 01:41 CST
ซีอาน, จีน, 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับงานมหกรรมเส้นทางสายไหมนานาชาติ และการประชุมฟอรัมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของจีน ครั้งที่ 10 ("10th Silk Road Intl. Expo") ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ นครซีอาน
ซีอานในฐานะเมืองเจ้าภาพ ได้ตอกย้ำบทบาททางยุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางหลักของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ตลอดจนการเป็นทำเลทองเนื้อหอมสำหรับการลงทุนระดับโลก ผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไฮไลต์สำคัญ 4 งาน ได้แก่ งานมหกรรมความร่วมมือระดับโลกเพื่อวงแหวนเศรษฐกิจรถไฟด่วนจีน-ยุโรป, มหกรรมการค้าและการลงทุนสมาคมหอการค้านานาชาติ ครั้งที่ 12 และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสำหรับวิสาหกิจจีน ครั้งที่ 1, การประชุมสัมมนาความร่วมมือและการลงทุนของนักธุรกิจหญิงประจำปี 2569 และโซนจัดแสดงนิทรรศการพิเศษว่าด้วยการบูรณาการหน้าด่าน-การค้า-อุตสาหกรรม ของแถบเศรษฐกิจรถไฟด่วนจีน-ยุโรป
นครซีอานได้เปิดตัวคู่มือแนะนำการลงทุนอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวบรวมโครงการลงทุนระดับแม่เหล็กไว้มากถึง 871 โครงการ พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ "Chinese Enterprises Going Global (Xi'an) Comprehensive Service Port"
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ ได้ดึงดูดตัวแทนจากนานาชาติ ผู้นำหอการค้า ตลอดจนผู้ประกอบการจากประเทศและภูมิภาคตามแนวโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางรวมกว่าหลายร้อยราย ให้มารวมตัวกัน ณ นครซีอาน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนโอกาสใหม่ ๆ จากการบูรณาการหน้าด่าน-การค้า-อุตสาหกรรม ตลอดจนความร่วมมือในระดับโลก โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ขณะเดียวกัน 6 หน่วยงานหลักของเทศบาลนครซีอาน อันได้แก่ สำนักงานความร่วมมือด้านการลงทุน, คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูป, สำนักงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานข้อมูลดิจิทัล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและการวางแผน ได้ร่วมกันเผยโอกาสทางการเติบโตที่ครอบคลุมทั้งในด้านการวางแผน ภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรม รัฐบาลดิจิทัล และการจัดสรรพื้นที่เชิงยุทธ์ โดยมีไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ยุทธศาสตร์ "3 ศูนย์กลาง 2 ศูนย์รวม" ตามแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 พร้อมด้วยการยกระดับระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม 26 สาขา และ 19 ห่วงโซ่ (อาทิ ยานยนต์พลังงานใหม่ เซมิคอนดักเตอร์ พลังงานใหม่ พลังงานไฮโดรเจน และปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว) นอกเหนือจากนี้ ยังมีการโชว์ศักยภาพในการผสานรวมเทคโนโลยี "AI+" และความสำเร็จของรัฐบาลดิจิทัล เช่น โครงสร้างพื้นฐาน "ศูนย์ข้อมูลเส้นทางสายไหม" รวมถึงการนำระบบนิเวศ Harmony มาใช้ในระบบคมนาคมอัจฉริยะ ตลอดจนโมเดลต้นแบบในการนำข้อมูลสาธารณะมาพัฒนาและใช้ประโยชน์
นอกเหนือจากการจัดมหกรรมต่าง ๆ แล้ว นครซีอานยังประสบความสำเร็จในการลงนามข้อตกลงมูลค่ามหาศาลอีกหลายฉบับ ทั้งในด้านเส้นทางขนส่งโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม และการค้าข้ามพรมแดน ซึ่งช่วยตอกย้ำให้เห็นแรงขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งของเมืองนี้ในการพัฒนาโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน การผสานพลังร่วมทางอุตสาหกรรม และความร่วมมือในระดับสากล
สำหรับอนาคตข้างหน้า นครซีอานยังคงเดินหน้ายกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาร่วมเป็น "พันธมิตรของเมือง" เพื่อร่วมกันสร้างวงแหวนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีความคึกคัก และเปิดบทใหม่ของความร่วมมือบนเส้นทางสายไหม
