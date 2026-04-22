翼展長安，鏈動全球 ---- 以空中絲路激活西安產業新動能

近年來，西安以國際航空樞紐建設為抓手，不斷優化航線網絡佈局，持續鞏固通道優勢，推動航旅融合與臨空經濟高質量發展。西安咸陽國際機場目前運營62條國際（及區域）客運航線，連接中亞五國八個城市，進一步加強了其西部互聯互通。

2025年，該機場旅客吞吐量達到4853.6萬人次（其中國際旅客199.3萬人次），貨運量達33.5萬噸，高峰時段每小時起降架次達61架次。

同時，西安將航天產業鏈列為重點發展產業鏈，依托其在火箭動力、衛星製造等領域的傳統優勢，積極打造國內領先的商業航天產業集群。已聚集3987家商業航天相關企業，數量居全國首位，形成了「火箭發動機-衛星製造-測運控-數據應用」全產業鏈條，涵蓋火箭研製、衛星生產、測控服務、數據處理及行業應用等環節，擁有全國最完整的航天產業生態圈。

西安市在十五五規劃建議中明確提出「打造產業科技創新高地」，圍繞民用航空與低空經濟、商業航天、集成電路、新能源汽車、新能源等重點產業領域探索具有西安特色的產業創新發展路徑，開發一批具有國際領先地位、全球競爭力的創新產品。

經過多年佈局，西安已構建起以閻良區（航空基地）為核心，輻射全域、帶動全省的集群化發展格局，形成了國內較為完整的航空產業體系。

去年3月，西安出台《大飛機配套能力建設三年行動方案》。從支持本地企業擴能增產、招引外地企業補鏈強鏈，到推進核心技術攻關突破，西安精準施策，目標明確：力爭到2027年，全市航空工業總產值達到1500億元，建成具有國際競爭力的大飛機產業集群。

西安作為全國重要的電子信息研發和製造業基地，依托深厚的科教人才優勢和堅實的產業基礎，已形成以半導體及光子為核心，智能終端、電子元器件等多領域協同發展的產業生態。截止2025年底有規上工業企業233戶，2025年電子信息產業總產值1554.27億元，佔全市工業總產值15%，成為工業發展的重要支撐。

SOURCE Xi'an Municipal Government