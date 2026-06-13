東陽光集團於新加坡濱海灣金沙開設首家海外旗艦店

門店並非單純的零售場所，更是沉浸式品牌體驗空間，向消費者講解冬蟲夏草的歷史淵源、培育工藝與科學原理。通過互動展示、產品陳列以及個性化健康咨詢服務，到訪者能夠深入瞭解預防養生與健康抗衰相關知識。

東陽光集團大健康海外事業部負責人方燕表示：「健康是充實人生的基石。新加坡旗艦店的開業，標誌著東陽光集團全球發展的重要一步。我們始終致力於將科技賦能的高端冬蟲夏草產品帶給全球消費者。很高興進一步扎根新加坡市場，未來也將以值得信賴的創新養生方案，服務區域內廣大消費者。」

韓國人參公社(Korea Ginseng Corporation)正官莊(Jung Kwan Jang)品牌與營銷事業部負責人Kim Yang Jin指出：「冬蟲夏草與高麗參都是亞洲備受珍視的養生食材。我們與東陽光集團展開合作，旨在打造傳承傳統養生智慧、契合當代消費者需求的創新健康產品。」

余仁生(Eu Yan Sang)高級董事總經理Eric Chiu表示：「我們很高興能與東陽光集團共同慶祝這一重要里程碑。其新加坡旗艦店的開業，反映出消費者對高端養生產品的需求持續增長。我們期待深化合作，為區域內更多消費者帶來安心可靠的健康產品。」

自2007年以來，東陽光集團一直專注於冬蟲夏草的培育與研究，如今已成為該領域的全球領軍企業。公司運營著全球最大的生態化冬蟲夏草培育基地，擁有260餘名專業研發人員。迄今，東陽光集團已參與發表超過150篇研究論文，彰顯集團對科研精進與產品卓越的不懈追求。

東陽光集團高端冬蟲夏草產品經過精細化控制的熟成工序，實現子實體與菌絲體天然1:1的配比。品牌手握104項全球專利，其中包含6項PCT專利，所有產品均經過十餘道嚴苛質量檢測，盡顯品牌在產品安全、品質穩定與品質把控上的極致追求。

HEC Life+旗艦店位於新加坡濱海灣金沙商場B1-06舖位，作為品牌首家海外線下門店，它標誌著東陽光集團全球化增長與擴張戰略的一個重要里程碑。

關於東陽光集團與HEC Life+

東陽光集團成立於1997年，是一家業務覆蓋健康養生、生物醫藥、電子新材料的高科技企業。集團全球員工近三萬名，旗下擁有兩家上市主體，在國內設有七個研發及生產基地。

HEC Life+是東陽光集團旗下養生生活品牌，主營高端冬蟲夏草產品及科學養生方案。品牌融合傳統養生智慧與現代創新技術，助力全球消費者守護日常健康，實現健康老齡化。

SOURCE HEC Cordyceps (Singapore)