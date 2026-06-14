HEC Group Buka Kedai Utama Luar Negara Pertama di Marina Bay Sands Singapore

Terletak di salah satu destinasi gaya hidup dan mewah yang utama di Asia, kedai utama HEC Life+ baharu itu menampilkan rangkaian produk Cordyceps sinensis premium syarikat yang dibangunkan melalui hampir dua dekad penyelidikan saintifik, kepakaran penanaman dan inovasi produk.

Lebih daripada sekadar sebuah premis runcit, kedai utama tersebut menawarkan pengalaman jenama imersif yang direka bagi mendidik pengguna mengenai warisan, kaedah penanaman dan sains di sebalik Cordyceps. Melalui paparan interaktif, pameran produk dan sesi rundingan kesejahteraan diperibadikan, pengunjung dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesejahteraan pencegahan serta penuaan sihat.

"Kesihatan merupakan asas kepada kehidupan yang bermakna. Pembukaan kedai utama kami di Singapura mewakili satu langkah penting dalam perjalanan pertumbuhan global HEC Group serta komitmen kami untuk membawa produk Cordyceps premium yang berasaskan sains kepada pengguna di seluruh dunia," kata Fang Yan, Ketua Bahagian Luar Negara HEC Health & Wellness, HEC Group. "Kami teruja untuk membina pengaruh yang lebih mantap di Singapura dan berharap dapat memenuhi keperluan pengguna di seluruh rantau ini melalui penyelesaian kesejahteraan inovatif yang boleh mereka percaya."

"Cordyceps sinensis dan ginseng Korea merupakan antara bahan kesejahteraan yang paling bernilai di Asia," kata Kim Yang Jin, Ketua Bahagian Jenama & Pemasaran, Jung Kwan Jang Korea Ginseng Corporation. Melalui kerjasama kami dengan HEC, kami berhasrat untuk membangunkan penyelesaian kesihatan inovatif yang menghargai kebijaksanaan tradisional sambil memenuhi keperluan pengguna masa kini."

"Kami berbesar hati meraikan pencapaian penting ini bersama HEC Group," kata Eric Chiu, Pengarah Urusan Kanan, Eu Yan Sang. "Pembukaan kedai utamanya di Singapura mencerminkan minat pengguna yang semakin meningkat terhadap produk kesejahteraan premium, dan kami berharap dapat memperkukuh kerjasama bagi membawa penyelesaian kesihatan yang dipercayai kepada lebih ramai pengguna di seluruh rantau ini."

Sejak tahun 2007, HEC Group memberi tumpuan kepada penanaman dan penyelidikan Cordyceps sinensis, sekali gus memantapkan kedudukannya sebagai peneraju global dalam bidang tersebut. Syarikat mengendalikan pangkalan penanaman Cordyceps ekologi terbesar di dunia dan disokong oleh lebih daripada 260 ahli profesional penyelidikan dan pembangunan (R&D). Sehingga kini, HEC Group telah menyumbang kepada lebih 150 kertas penyelidikan yang diterbitkan, membuktikan komitmennya terhadap kemajuan saintifik dan kecemerlangan produk.

Cordyceps sinensis premium keluaran HEC Group melalui proses pematangan yang dikawal rapi bagi mencapai nisbah semula jadi 1:1 antara badan berbuah dan miselium. Disokong oleh 104 paten global, termasuk enam paten PCT, serta melalui lebih daripada 10 pemeriksaan kualiti yang ketat, setiap produk mencerminkan dedikasi syarikat terhadap keselamatan, konsistensi dan kualiti.

Terletak di Marina Bay Sands, B1-06, kedai utama HEC Life+ merupakan premis runcit antarabangsa pertama jenama tersebut, sekali gus menyaksikan pencapaian penting dalam strategi pertumbuhan dan pengembangan globalnya.

Latar Belakang HEC Group dan HEC Life+

Ditubuhkan pada tahun 1997, HEC Group ialah perusahaan berteknologi tinggi yang beroperasi dalam sektor Kesihatan dan Kesejahteraan, Bioperubatan dan Bahan Baharu Elektronik. Dengan hampir 30,000 pekerja di seluruh dunia, syarikat memiliki dua entiti tersenarai dan mengendalikan tujuh pangkalan penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta pengeluaran di seluruh China.

HEC Life+ ialah jenama gaya hidup kesejahteraan milik HEC Group yang menawarkan produk premium berasaskan Cordyceps serta penyelesaian kesejahteraan yang disokong oleh sains. Dengan menggabungkan kebijaksanaan kesejahteraan tradisional dan inovasi moden, HEC Life+ menyokong kehidupan yang lebih sihat, kesejahteraan harian dan penuaan yang sihat untuk pengguna di seluruh dunia.

SOURCE HEC Cordyceps (Singapore)