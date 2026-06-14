HEC Group、シンガポールのマリーナベイ・サンズに初の海外旗艦店をオープン

単なる小売店にとどまらず、この旗艦店では、冬虫夏草の歴史、栽培、および科学について消費者に理解を深めていただけるよう、没入型のブランド体験を提供しています。インタラクティブな展示や製品紹介、パーソナライズされたウェルネス相談を通じて来場者は予防的な健康管理や健やかな高齢化について、より深い理解を得ることができます。

「健康は充実した人生の基盤です。シンガポール旗艦店のオープンは、HEC Groupのグローバルな成長に向けた重要な一歩であり、科学的に裏付けられたプレミアムな冬虫夏草製品を世界中の消費者の皆様にお届けするという当社の取り組みを象徴するものです」と、HEC GroupのHEC Health & Wellness海外部門責任者であるFang Yan氏は述べています。「シンガポールでの事業基盤をさらに強化できることを大変嬉しく思っており、信頼できる革新的なウェルネスソリューションを通じて、この地域の皆様にお応えできることを楽しみにしています。」

「冬虫夏草と高麗人参は、アジアで最も高く評価されている健康成分の一つです。」と、Jung Kwan Jang Korea Ginseng Corporationのブランド・マーケティング部門責任者であるKim Yang Jin氏は述べています。「HECとの提携を通じて、当社は伝統的な知恵を尊重しつつ、現代の消費者のニーズに応える革新的なヘルスソリューションの開発を目指しています。」

「HEC Groupと共にこの重要な節目を祝うことができ、大変嬉しく思います」と、Eu Yan Sangのシニア・マネージング・ディレクターであるEric Chiu氏は述べています。「シンガポール旗艦店のオープンは、プレミアムなウェルネス製品に対する消費者の関心の高まりを反映するものであり、今後も協力を強化し、この地域のより多くの人々に信頼できる健康ソリューションを提供できることを楽しみにしています。」

2007年以来、HEC Groupは冬虫夏草の栽培と研究に注力し、この分野における世界的なリーダーとしての地位を確立してきました。同社は世界最大の生態系に配慮した冬虫夏草栽培拠点を運営しており、260名以上の研究開発専門家が支えています。これまでに、HEC Groupは150本以上の学術論文の発表に貢献しており、科学の進歩と製品の卓越性に対する同社の取り組みを裏付けています。

HEC Groupのプレミアムな冬虫夏草は、子実体と菌糸体の比率が自然に1:1となるよう、厳格に管理された熟成工程を経て製造されています。6件のPCT特許を含む104件の世界特許に支えられ、10回以上の厳格な品質検査を経た各製品には、安全性、一貫性、および品質に対する同社のこだわりが反映されています。

マリーナベイ・サンズのB1-06に位置するHEC life⁺の旗艦店は、同ブランド初の海外直営店であり、グローバルな成長と拡大戦略における重要な節目となっています。

HEC GroupおよびHEC Life+について

1997年に設立されたHEC Groupは、ヘルス＆ウェルネス、バイオメディシン、および電子新素材の各分野で事業を展開するハイテク企業です。世界中に約3万人の従業員を擁する同社は、2つの上場企業を傘下に持ち、中国全土に7つの研究開発・生産拠点を展開しています。

HEC Life+は、HEC Groupのウェルネス・ライフスタイル・ブランドであり、プレミアムな冬虫夏草を主成分とした製品や、科学的に裏付けられたウェルネスソリューションを提供しています。HEC Life+は、伝統的なウェルネスの知恵と現代のイノベーションを融合させ、世界中の消費者のより健康的な生活、日々のウェルビーイング、および健やかな高齢化を支えています。

SOURCE HEC Cordyceps (Singapore)