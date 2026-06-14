HEC 그룹, 싱가포르 마리나 베이 샌즈에 첫 해외 플래그십 스토어 오픈

소매 매장 그 이상의 의미를 가진 플래그십 스토어는 동충하초의 유산, 재배, 과학적 배경에 대해 소비자를 교육하도록 설계된 몰입형 브랜드 경험을 제공한다. 인터랙티브 디스플레이, 제품 전시, 개인 맞춤형 웰니스 상담을 통해 방문객들은 예방적 웰니스와 건강한 노화에 대한 더 깊은 인사이트를 얻을 수 있다.

HEC 그룹의 HEC 헬스 앤 웰니스 해외 사업 부문 팡 옌(Fang Yan) 총괄은 "건강은 풍요로운 삶의 토대이다. 당사의 싱가포르 플래그십 스토어 오픈은 HEC 그룹의 세계적인 성장 여정과 전 세계 소비자들에게 프리미엄 과학 기반 동충하초 제품을 제공하려는 의지의 중요한 발걸음을 의미한다"라고 말했다. 이어 "싱가포르에서 더 강력한 입지를 구축하고 혁신적인 웰니스 솔루션으로 지역 전반의 소비자들을 만나게 되어 기쁘다"고 덧붙였다.

정관장 한국인삼공사의 브랜드 및 마케팅 사업부 김양진(Kim Yang Jin) 총괄은 "동충하초와 고려인삼은 아시아에서 가장 가치 있는 웰니스 성분 중 하나"라고 말했다. 이어 "HEC와의 파트너십을 통해 전통적인 지혜를 존중하면서 오늘날 소비자들의 니즈를 충족하는 혁신적인 건강 솔루션을 개발하는 것을 목표로 한다"고 덧붙였다.

유얀상(Eu Yan Sang)의 에릭 치우(Eric Chiu) 시니어 매니징 디렉터는 "HEC 그룹과 함께 이 중요한 이정표를 축하하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "싱가포르 플래그십 스토어 오픈은 프리미엄 웰니스 제품에 대한 소비자 관심이 높아지고 있음을 반영하며, 지역 전반의 더 많은 사람에게 신뢰할 수 있는 건강 솔루션을 제공하기 위한 협력을 강화하기를 기대한다"고 덧붙였다.

2007년부터 HEC 그룹은 동충하초 재배 및 연구에 집중해 이 분야의 글로벌 리더로 자리매김했다. 회사는 세계 최대 규모의 생태 동충하초 재배 기지를 운영하며 260명 이상의 연구개발 전문가의 지원을 받고 있다. 현재까지 HEC 그룹은 150편 이상의 연구 논문 발표에 기여했으며, 이는 과학적 발전과 제품 우수성에 대한 회사의 헌신을 보여준다.

HEC 그룹의 프리미엄 동충하초는 자실체와 균사체의 자연적인 1:1 비율을 달성하기 위해 신중하게 제어된 성숙 과정을 거친다. 6건의 PCT 특허를 포함한 104건의 글로벌 특허를 보유하고 10회 이상의 엄격한 품질 검사를 거치는 각 제품은 안전성, 일관성 및 품질에 대한 회사의 헌신을 반영한다.

마리나 베이 샌즈 B1-06에 위치한 HEC 라이프+ 플래그십 스토어는 브랜드의 첫 번째 해외 소매점으로, 글로벌 성장 및 확장 전략의 중요한 이정표를 기록한다.

HEC 그룹 및 HEC 라이프+ 소개

1997년 설립된 HEC 그룹은 건강 및 웰니스, 바이오 의약품, 전자 신소재 분야에서 운영되는 첨단 기술 기업이다. 전 세계 약 3만 명의 직원을 보유한 회사는 두 개의 상장 법인을 소유하고 중국 전역에 7개의 연구개발 및 생산 기지를 운영하고 있다.

HEC 라이프+는 HEC 그룹의 웰니스 라이프스타일 브랜드로, 프리미엄 동충하초 기반 제품과 과학 기반 웰니스 솔루션을 제공한다. 전통적인 웰니스 지혜와 현대적인 혁신을 결합해, HEC 라이프+는 전 세계 소비자들의 더 건강한 생활, 일상적인 웰빙 및 건강한 노화를 지원한다.

SOURCE HEC Cordyceps (Singapore)