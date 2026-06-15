新華絲路：第十八屆海峽論壇•陳靖姑文化活動周在古田縣舉辦

「從唐代巾幗到國家非遺，從閩東深山到全球五千宮廟、1.2億信眾的信仰版圖，奶娘文化以生生不息的傳承，彰顯了中華文明的博大、包容與韌性。」古田縣委書記許鋒在致辭時說，古田已連續舉辦多屆海峽論壇•陳靖姑文化節（周）活動，「這份堅持，源於兩岸同胞對文化根脈的共同守望；這份執著，源於兩岸人民對民族團圓的共同期盼。」

作為第十八屆海峽論壇•陳靖姑文化活動周的系列活動之一，11日上午，「天下奶娘回祖廟」活動在臨水宮祖廟舉行。來自台灣、香港、澳門、廣東、浙江等地區，以及美國、加拿大、馬來西亞、新加坡等國家共計78家宮廟以及協會的1000餘名代表齊聚一堂，尋根謁祖、共敘情緣。「兩岸陳靖姑信俗文化共通標準試點」啟動儀式在活動中同步進行，標誌著陳靖姑信俗文化的對台交流從民間常態化往來，邁入標準化、體系化協同發展新階段。

「我們將主動融入兩岸融合發展示範區建設，賡續宗親、鄉親、姻親及民間信仰紐帶，推動從產業協作到社區治理、從青年創業到社會保障的全域共融，真正讓台胞在古田『留得下、融得進、過得好』，在服務對台工作中展現古田擔當作為。」許鋒表示。

本屆陳靖姑文化活動周還配套舉辦閩台青年與婦女交流、台商台企對接等一系列特色活動，以此深化兩岸同胞在各領域的互動與融合，進一步鞏固和傳承陳靖姑信俗文化的精神紐帶。

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SOURCE 新華絲路