Xinhua Silk Road: จีนจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบ
News provided byXinhua Silk Road
15 Jun, 2026, 17:19 CST
ปักกิ่ง, 15 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายนที่ผ่านมา งานสัปดาห์วัฒนธรรม Chen Jinggu ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของ 18th Straits Forum ได้ดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมายังเมืองกู่เถียน ในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กิจกรรมเฉพาะทางลักษณะนี้ได้รับการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองดังกล่าว ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรม Chen Jinggu เพื่อส่งเสริมการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝั่งช่องแคบ
Xu Feng เลขาธิการพรรคประจำกู่เถียน กล่าวว่า การที่ท้องถิ่นยังคงจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมนี้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสืบสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมร่วมของผู้คนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน
เขาระบุว่า ตั้งแต่พื้นที่ภูเขาทางตะวันออกของฝูเจี้ยนไปจนถึงพระราชวังและศาลเจ้าทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาใน Chen Jinggu มากถึง 120 ล้านคน และการสืบทอดความเชื่ออันยาวนานนี้เป็นภาพสะท้อนของความหลากหลาย ความเปิดกว้าง และความยืดหยุ่นของอารยธรรมจีน
Chen Jinggu ได้รับการเคารพบูชาในฐานะ "เทพีผู้คุ้มครองสตรีและเด็ก" โดยตามตำนานเล่าว่า เธอเป็นสตรีในสมัยราชวงศ์ถังที่อุทิศชีวิตให้กับการศึกษาด้านการแพทย์และการดูแลช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน
ปัจจุบัน วัฒนธรรม Chen Jinggu ซึ่งมีแก่นสำคัญทางจิตวิญญาณที่ผสานทั้งคุณธรรม ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และความชอบธรรม ได้กลายเป็นหนึ่งในสายใยทางวัฒนธรรมสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน
กิจกรรมสำคัญภายในสัปดาห์วัฒนธรรมครั้งนี้ ได้แก่ การเดินทางกลับสู่พระราชวัง Linshui ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นศาลบรรพบุรุษของ Chen Jinggu โดยมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 คนเข้าร่วมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
ผู้เข้าร่วมมาจากวัดและสมาคมต่าง ๆ ในพื้นที่ของฝูเจี้ยน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า กวางตุ้ง และเจ้อเจียง รวมถึงจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา มาเลเซีย และสิงคโปร์ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝั่งช่องแคบในด้านความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ Chen Jinggu
Xu Feng กล่าวเพิ่มเติมว่า เมืองกู่เถียนจะยังคงสืบสานและพัฒนาความเชื่อพื้นบ้านดังกล่าวในฐานะสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรม พร้อมมีส่วนร่วมเชิงรุกในการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างสองฝั่งช่องแคบ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการสร้างธุรกิจของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ชาวไต้หวันจำนวนมากขึ้นสามารถตั้งถิ่นฐานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองกู่เถียนได้
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเฉพาะทางอื่น ๆ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน สตรี พ่อค้า และภาคธุรกิจจากฝูเจี้ยนและไต้หวัน ตลอดจนร่วมกันสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจีน
ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/350977.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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