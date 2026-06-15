Xinhua Silk Road: Tuần lễ văn hóa chuyên đề được tổ chức tại một huyện ở đông nam Trung Quốc nhằm thúc đẩy giao lưu hai bờ eo biển

BẮC KINH, ngày 15 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Từ ngày 10 tháng 6 đến 12 tháng 6, Tuần lễ Hoạt động Văn hóa Chen Jinggu, một sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Eo biển lần thứ 18, đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa đến huyện Gutian, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, các hoạt động chuyên đề như vậy đã được tổ chức liên tục tại huyện Gutian, nơi được xem là cái nôi của văn hóa Chen Jinggu, nhằm tôn vinh sự kế thừa văn hóa liên quan, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa hai bờ eo biển.

Photo taken on June 12, 2026 shows a scene of the Linshui Palace in Gutian County of Fujian Province, southeast China. (Xinhua/Li Hao)

Xu Feng, Bí thư Huyện ủy Gutian, cho biết việc địa phương duy trì tổ chức sự kiện tuần lễ văn hóa này xuất phát từ mong muốn gìn giữ và vun đắp cội nguồn văn hóa chung của người dân hai bờ eo biển Đài Loan.

Theo ông Xu, từ vùng núi phía đông tỉnh Phúc Kiến đến các cung điện và đền miếu trên khắp thế giới, hiện có tới 120 triệu người theo tín ngưỡng Chen Jinggu và di sản được lưu truyền lâu đời này là minh chứng cho tính đa dạng, bao dung và sức sống bền bỉ của nền văn minh Trung Hoa.

Được tôn thờ là "nữ thần bảo hộ phụ nữ và trẻ em" trong lòng những người theo tín ngưỡng, Chen Jinggu, theo truyền thuyết là một phụ nữ sống dưới thời nhà Đường, người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu y học và chăm sóc người dân trong vùng.

Ngày nay, văn hóa Chen Jinggu, với cốt lõi tinh thần bao hàm không chỉ đức hạnh cao cả mà còn cả lòng bác ái và chính nghĩa, đã trở thành một trong những mối liên kết văn hóa quan trọng giữa người dân hai bờ eo biển Đài Loan.

Đáng chú ý, một sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Hoạt động Văn hóa Chen Jinggu với chủ đề trở về Cung Linshui, ngôi đền tổ được công nhận rộng rãi của Chen Jinggu, đã quy tụ hơn 1.000 đại diện liên quan vào ngày 11 tháng 6.

Họ đến từ các đền thờ và hiệp hội tại địa phương bao gồm Phúc Kiến, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Quảng Đông, Chiết Giang và các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Malaysia và Singapore đã cùng chứng kiến lễ khởi động một chương trình thí điểm nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu hai bờ eo biển trong tín ngưỡng và phong tục liên quan đến Chen Jinggu.

Ông Xu cho biết, lấy việc kế thừa và đổi mới các tín ngưỡng dân gian này làm cầu nối văn hóa, huyện Gutian sẽ tiếp tục chủ động tham gia thúc đẩy phát triển hội nhập trong các lĩnh vực liên quan, tăng cường hợp tác công nghiệp giữa hai bờ eo biển và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, qua đó tạo điều kiện để ngày càng nhiều đồng bào Đài Loan ở lại sinh sống và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại Gutian.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chuyên đề khác cũng đã được tổ chức vào đầu tuần này nhằm tăng cường giao lưu giữa thanh niên, phụ nữ, thương nhân và cộng đồng doanh nghiệp của Phúc Kiến và Đài Loan, qua đó tôn vinh những giá trị tinh thần tốt đẹp của văn hóa và phong tục truyền thống Trung Hoa.

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SOURCE Xinhua Silk Road