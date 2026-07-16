新華絲路：黑龍江省特色文化旅游全球推介會在雞西市舉行

世界旅游聯盟副主席許澎在致辭中表示，中國作為全球重要的旅游目的地和客源地，目前正以前所未有的力度推動跨境旅游發展。「近年來，黑龍江全力推進文化和旅游產業高質量發展，加快建設世界級冰雪旅游度假勝地和夏季避暑旅游目的地，使冷資源加速轉化為熱經濟。」

作為本屆旅發大會承辦城市，雞西市立足「中國石墨之都、生態旅游名城」城市定位，探索出一條特色鮮明的辦會新路：以「多元資源」構建全域游覽版圖，以「數字賦能」升級文旅體驗，以「惠民開放」拓寬客源市場，踐行「辦一次會、興一座城、惠一方民」的辦會初心。

旅發大會期間，還將舉辦黑龍江省文旅產業推進會、全國旅行商推介會、重點文旅項目招商簽約、全域文旅業態觀摩等系列活動，匯聚行業專家、文旅企業、客商代表，共商文旅產業升級路徑，深挖文旅發展新機遇，提供文旅轉型成功樣板。

依托森林、濕地、界江等獨特資源稟賦，黑龍江省還啟動了夏季避暑旅游「百日行動」，推出夏遇冰城、邊境自駕、森林康養、酷爽漂流、工業研學、民俗體驗等十大主題精品線路，構建覆蓋全域的文旅消費生態圈。

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SOURCE 新華絲路