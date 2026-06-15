Xinhua Silk Road: Minggu Kebudayaan Bertema di Daerah Tenggara China Perkukuh Pertukaran Rentas Selat

BEIJING, 15 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Dari 10 hingga 12 Jun, Minggu Aktiviti Kebudayaan Chen Jinggu, salah satu acara sampingan kepada Forum Selat Ke-18, berjaya menarik kehadiran penduduk tempatan serta pengunjung dari pelbagai kawasan ke Daerah Gutian di wilayah Fujian, tenggara China.

Sejak bertahun-tahun lalu, aktiviti bertema seumpama ini diadakan secara berterusan di daerah tersebut, yang juga merupakan tempat kelahiran budaya Chen Jinggu, bagi mengetengahkan warisan budaya berkaitan serta memperkukuh pertukaran rentas Selat.

Photo taken on June 12, 2026 shows a scene of the Linshui Palace in Gutian County of Fujian Province, southeast China. (Xinhua/Li Hao)

Xu Feng, Setiausaha Parti Daerah Gutian, berkata komitmen berterusan daerah itu dalam menganjurkan minggu kebudayaan tersebut didorong oleh aspirasi bersama untuk memupuk akar budaya yang dikongsi oleh masyarakat di kedua-dua belah Selat Taiwan.

Dari kawasan pergunungan di timur Fujian hingga ke istana dan kuil di seluruh dunia, terdapat kira-kira 120 juta penganut Chen Jinggu, dan warisan yang telah bertahan sekian lama itu melambangkan kepelbagaian, keterangkuman dan daya tahan tamadun China, kata Xu.

Dalam kalangan penganutnya, Chen Jinggu dihormati sebagai "dewi wanita dan kanak-kanak". Menurut legenda, beliau merupakan seorang wanita pada zaman Dinasti Tang yang mendedikasikan hidupnya kepada pengajian perubatan dan membantu penduduk kampung.

Pada masa kini, budaya Chen Jinggu yang teras kerohaniannya merangkumi bukan sahaja nilai kebajikan yang tinggi, malah kasih sayang sejagat dan sifat keadilan, telah menjadi salah satu ikatan budaya utama yang menghubungkan masyarakat di kedua-dua belah Selat Taiwan.

Antara acara utama Minggu Aktiviti Kebudayaan Chen Jinggu ialah program pulang ke Istana Linshui, yang diiktiraf secara meluas sebagai kuil leluhur Chen Jinggu. Acara yang berlangsung pada 11 Jun itu menghimpunkan lebih daripada 1,000 wakil berkaitan.

Para peserta terdiri daripada wakil kuil dan persatuan dari lokaliti termasuk Fujian, Taiwan, Hong Kong, Macau, Guangdong dan Zhejiang serta dari beberapa negara seperti Amerika Syarikat, Kanada, Malaysia dan Singapura. Mereka turut menyaksikan pelancaran program perintis yang bertujuan memperkukuhkan lagi pertukaran rentas Selat dalam aspek kepercayaan dan adat resam berkaitan Chen Jinggu.

Xu berkata Daerah Gutian akan terus mewarisi serta memperbaharui kepercayaan rakyat ini sebagai jambatan budaya, di samping mengambil bahagian secara aktif dalam pembangunan bersepadu berkaitan, memperkukuh kerjasama industri rentas Selat dan menyokong keusahawanan belia supaya lebih ramai warga Taiwan dapat menetap dan menikmati kehidupan yang sejahtera di Gutian.

Selain itu, pelbagai aktiviti bertema lain turut dianjurkan sepanjang minggu berkenaan bagi memperdalam interaksi antara belia, wanita, peniaga dan komuniti perniagaan Fujian dan Taiwan, sekali gus memartabatkan semangat serta nilai murni budaya dan adat tradisional China.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/350977.html

SOURCE Xinhua Silk Road