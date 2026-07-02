아스타나, 카자흐스탄 2026년 7월 2일 /PRNewswire/ -- 윌럿 푸리왓(Wilert Puriwat) 쭐라롱꾼대학교 총장 겸 교수가 2027~2029년 임기의 아시아대학연합(Asian Universities Alliance, AUA) 회장으로 선출됐다. 태국 대학 지도자 중에서는 처음으로 역내 연합을 이끄는 지도자가 된 것이다. 이번 선출은 2026 AUA 총장 포럼(AUA Presidents Forum 2026)의 일환으로 6월 초 아스타나의 나자르바예프 대학교에서 열린 2026 AUA 이사회 회의(AUA Board Meeting 2026)에서 만장일치로 승인됐다.

이번 포럼은 '미래 대학 형성: 산업 참여와 거버넌스 혁신(Shaping Future Universities: Industry Engagement and Governance Innovation)'을 주제로 개최됐으며, 아시아 전역의 주요 기관에서 대학 총장과 고위 경영진이 모여 고등교육과 대학 거버넌스의 미래 방향을 논의했다.

쭐라롱꾼대학교 총장, 아시아대학연합 회장 선출

AUA는 2017년에 설립됐으며 아시아 전역의 국가와 경제권에 속한 15개 주요 대학이 참여하고 있다. 회원 대학은 칭화대학교, 베이징대학교, 싱가포르국립대학교, 도쿄대학교, 서울대학교, 말라야대학교 등이다. 이 연합은 고등교육, 연구, 혁신, 학술 교류 분야의 협력을 위한 플랫폼 역할을 한다. 또한 아시아 전역의 고등교육, 과학, 기술 및 경제 발전 분야 협력을 강화하는 동시에 글로벌 무대에서 이 지역의 역할을 확대하기 위해 설립됐다.

쭐라롱꾼대학교는 태국에서 유일한 이 연합의 창립 회원이다. 윌럿 교수의 선출은 태국 기관이 이 조직의 최고 리더십 직책을 맡은 첫 사례다.

포럼 기간 중 윌럿 교수는 '미래 대학 거버넌스 모델(Future University Governance Models)'에 대한 자신의 비전을 발표하며, 대학이 빠르게 변화하는 글로벌 환경에 적응할 수 있는 접근법을 제시했다. 발표 내용은 기관의 회복탄력성, 혁신, 산업 및 사회와의 연계를 강화하기 위해 설계된 거버넌스 전략에 초점이 맞춰졌다.

이번 AUA 임명은 쭐라롱꾼 대학교와 태국 고등교육 부문에 중요한 이정표가 되며, 아시아의 가장 저명한 기관 중 일부를 한데 모은 네트워크의 수장에 태국 대학 지도자를 세우게 됐다. 윌럿 교수는 현재 태국대학총장협의회(Council of University Presidents of Thailand, CUPT) 회장, 동남아시아고등교육기관협회(Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, ASAIHL) 회장, 2025~2030년 임기의 아시아-유럽회의 평생학습 허브(Asia-Europe Meeting Lifelong Learning Hub, ASEM LLL Hub) 회장을 맡고 있다.

쭐라롱꾼대학교는 1917년에 설립된 태국에서 가장 오래된 대학으로 내년에 개교 110주년을 맞는다.

자세한 사항은 https://www.chula.ac.th/en/news/411888에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center